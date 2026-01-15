Gümüş sert çakıldı! Böylesi şok etti

Yayınlanma:
Dünya piyasalarında gümüşün durdurulamaz yükselişi, Trump’ın tek bir hamlesiyle bıçak gibi kesildi. Şok etkisi yaratan düşüş gümüş yatırımcısını endişelendirdi.

Gümüş fiyatları, haftalardır süren yükseliş trendinin ardından bugün dramatik bir dalgalanma yaşadı. ABD Başkanı Donald Trumpın, kritik minerallerin ithalatına yönelik planlanan ek gümrük tarifelerini ertelediğini duyurması piyasalarda şok etkisi yarattı.

Günün ilk ışıklarında 93,70 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini test eden ons gümüş, açıklamanın ardından 86,29 dolara kadar geriledi.

TRUMP'IN 'ERTELEME' TAKTİĞİ PİYASAYI NASIL VURDU?

Trump’ın kritik minerallerde arz güvenliğini sağlamak amacıyla ikili anlaşmalar müzakere edileceğini söylemesi, ticaret savaşı endişelerini bir nebze olsun dindirdi.

Daha önce bu minerallere ağır vergiler geleceği korkusuyla fiyatları yukarı çeken yatırımcılar, "tarifelerin ertelenmesi" haberiyle birlikte kâr satışına yöneldi.

DİĞER MADENLERDE DE GERİ ÇEKİLME VAR

Bu geri çekilme sadece gümüşle sınırlı kalmadı:

Platin: Geçtiğimiz ay 2 bin 478 dolarlık rekoru test eden platin, bugün %3,3 kayıpla 2 bin 305 dolara indi.

Paladyum: Otomotiv sektörünün kritik metali olan paladyum, bir haftanın en düşük seviyesine gerileyerek 1.778 dolar bandına yerleşti.

