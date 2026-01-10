Emtia piyasasında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Geçen senenin sessiz şampiyonu, yatırımcısının karına kar katan gümüşün ardından platin ve paladyumdaki yükseliş dikkat çekiyor.

Altın ve gümüş geriledi, onlar yükseldi!

Bank of America (BofA), dünya emtia piyasalarına dair öngörülerini yukarı yönlü revize etti. Bankanın analizine göre, fiziksel piyasada yaşanan arz daralması, ülkeler arasındaki ticaret gerilimleri ve Çin’in durdurulamayan ithalat talebi fiyatları tetikleyen ana unsurlar oldu.

Bu gelişme, küresel sanayi üretiminde hammadde maliyetlerinin 2026 yılında da yukarı yönlü çıkacağını gösteriyor.

2026 RAKAMLARINDA DEV GÜNCELLEME

Banka, 2026 yılı için ortalama fiyat hedeflerini sarsıcı bir seviyeye taşıdı:

PLATİN: Daha önce ons başına 1.825 dolar olarak açıklanan fiyat tahmini, radikal bir artışla 2 bin 450 dolara çıkarıldı.

PALADYUM: Ons başına 1.525 dolar olan beklenti ise 1.725 dolara yükseltildi.

Bu rakamlar, sanayi çarklarının dönmesi için gerekli olan değerli metallerin artık çok daha pahalıya temin edileceği anlamını taşıyor.

REKORLAR VE GEÇMİŞİN AYAK SESLERİ

Emtia piyasası, geride bıraktığımız 2025 yılında da benzer bir "ateş" hattından geçti.

Platin fiyatları, 2025'te ons başına 2 bin 489,2 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini test ederken; paladyum da 1.987,45 doları görerek Aralık 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Küresel devlerin bu tahminleri yükseltmesi, sanayideki maliyet enflasyonunun kalıcı hale geldiğini kanıtlıyor.