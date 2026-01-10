Gümüş gibi onlar da mı uçacak?

Gümüş gibi onlar da mı uçacak?
Yayınlanma:
Bank of America, sanayinin can damarı olan platin ve paladyum için 2026 tahminlerini radikal şekilde yükseltti.

Emtia piyasasında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Geçen senenin sessiz şampiyonu, yatırımcısının karına kar katan gümüşün ardından platin ve paladyumdaki yükseliş dikkat çekiyor.

Altın ve gümüş geriledi, onlar yükseldi!Altın ve gümüş geriledi, onlar yükseldi!

Bank of America (BofA), dünya emtia piyasalarına dair öngörülerini yukarı yönlü revize etti. Bankanın analizine göre, fiziksel piyasada yaşanan arz daralması, ülkeler arasındaki ticaret gerilimleri ve Çin’in durdurulamayan ithalat talebi fiyatları tetikleyen ana unsurlar oldu.

Bu gelişme, küresel sanayi üretiminde hammadde maliyetlerinin 2026 yılında da yukarı yönlü çıkacağını gösteriyor.

2026 RAKAMLARINDA DEV GÜNCELLEME

2025/07/07/platin.jpg

Banka, 2026 yılı için ortalama fiyat hedeflerini sarsıcı bir seviyeye taşıdı:

İslam Memiş'ten şaşırtan altın yorumu: Yatırımcıya adres verdiİslam Memiş'ten şaşırtan altın yorumu: Yatırımcıya adres verdi

PLATİN: Daha önce ons başına 1.825 dolar olarak açıklanan fiyat tahmini, radikal bir artışla 2 bin 450 dolara çıkarıldı.

PALADYUM: Ons başına 1.525 dolar olan beklenti ise 1.725 dolara yükseltildi.

Bu rakamlar, sanayi çarklarının dönmesi için gerekli olan değerli metallerin artık çok daha pahalıya temin edileceği anlamını taşıyor.

REKORLAR VE GEÇMİŞİN AYAK SESLERİ

2025/07/07/cabbf2a7-b32e-434a-99a7-3185d948a76c-emtia.jpg

Emtia piyasası, geride bıraktığımız 2025 yılında da benzer bir "ateş" hattından geçti.

Platin fiyatları, 2025'te ons başına 2 bin 489,2 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini test ederken; paladyum da 1.987,45 doları görerek Aralık 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Küresel devlerin bu tahminleri yükseltmesi, sanayideki maliyet enflasyonunun kalıcı hale geldiğini kanıtlıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Ekonomi
Çiftçiler günlerce grev yapmıştı: Yunanistan tarım ürünlerini korumaya aldı
Çiftçiler günlerce grev yapmıştı: Yunanistan tarım ürünlerini korumaya aldı
Memur-Sen'den toplu sözleşme çıkışı
Memur-Sen'den toplu sözleşme çıkışı