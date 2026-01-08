Altın ve gümüş geriledi, onlar yükseldi!

Değerli metal piyasaları, 8 Ocak Perşembe sabahına ABD’den gelen ekonomik sinyallerin gölgesinde satıcılı bir seyirle başladı.

Yükseliş trendinin sekteye uğramasında, doların küresel ölçekte gücünü koruması ve ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket etkili oldu.

ALTIN ZİRVEDEN UZAKLAŞTI

Spot altın, güne yüzde 0,3'lük bir kayıpla başlayarak ons başına 4 bin 438 dolar seviyesine geriledi. Bu düşüşle birlikte sarı metal, 26 Aralık'ta test ettiği 4 bin 549 dolarlık tarihi zirve seviyesinden bir miktar daha uzaklaşmış oldu.

Küresel piyasalardaki bu geri çekilme, yurt içinde gram altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi:

Gram Altın: Yüzde 0,3 düşüşle yeni güne 6 bin 142 lira seviyesinden başladı.

Dolar Etkisi: Doların iki haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, altındaki yukarı yönlü iştahı baskılayan en büyük unsur olarak öne çıkıyor.

PİYASALAR NEYE BAKIYOR

ABD'de açıklanan JOLTS verileri, işe alımların zayıf seyrettiğini ve iş gücü talebinin politika belirsizlikleri nedeniyle ivme kaybettiğini ortaya koydu.

Bu tablo, piyasalarda Fed'in 2026 yılı içinde en az iki faiz indirimi yapacağı beklentisini güçlendirdi. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinden gelecek sinyallerle para politikasının yönünü daha net tayin etmeye çalışacak.

GÜMÜŞTE GERİ ÇEKİLME

Altınla birlikte gümüş fiyatlarında da aşağı yönlü bir hareket gözlendi. Spot gümüş, yüzde 0,7'lik düşüşle ons başına 78,70 dolara inerken; platin ve paladyum grubu altın ve gümüşten ayrışarak sınırlı artışlar kaydetti:

Platin: Yüzde 0,2 artışla 2 bin 311 dolar.

Paladyum: Yüzde 0,8 artışla 1.779 dolar.