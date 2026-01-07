Altında sert fren: Kimse beklemiyordu

Haftalardır soluksuz yükselen ve tarihi zirvelerini yenileyen altın ve gümüş piyasaları, 7 Ocak Çarşamba gününe sert bir geri çekilmeyle başladı. Yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesi ve doların küresel ölçekte güç kazanması, kıymetli madenler üzerinde ağır bir baskı oluşturdu.

Spot altın yüzde 0,7 değer kaybederek ons başına 4 bin 466 dolara kadar gerilerken, gümüş ve diğer metallerdeki kayıplar daha derin oldu.

DOLARIN GÜCÜ METALLERİ EZDİ

ABD doları, kritik ekonomik veriler öncesinde son iki haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. Doların güçlenmesi, altın gibi dolar bazında fiyatlanan emtiaları, Türk Lirası gibi diğer para birimlerini kullanan birikim sahipleri için daha maliyetli hale getirdi.

Bu durum, küresel piyasalarda altına olan talebi zayıflatırken fiyatların aşağı yönlü ivme kazanmasına neden oldu.

Özellikle 26 Aralık'ta 4 bin 549 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, bu zirveden yaklaşık 83 dolar uzaklaşmış durumda. Benzer şekilde, geçen yılı yüzde 147 gibi devasa bir artışla kapatan gümüş de kâr satışlarının kurbanı oldu.

FED KANADINDAN "AGRESİF FAİZ İNDİRİMİ" ÇIKIŞI

Piyasaların odağında sadece rakamlar değil, aynı zamanda merkez bankalarının atacağı adımlar da var. ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, görev süresi dolmadan hemen önce yaptığı açıklamada ekonominin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Miran, ekonomideki ivmenin korunması adına bu yıl 100 baz puanın üzerinde, "agresif" faiz indirimlerine ihtiyaç duyulduğunu savundu.

VENEZUELA PETROLÜ VE TRUMP HAMLESİ

Değerli metallerdeki düşüşte jeopolitik gelişmelerin de etkisi hissedildi. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile 2 milyar dolara kadar ham petrolün ABD’ye ihraç edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trump, bu petrolün satışından elde edilecek fonların bizzat Washington’un (ve dolayısıyla kendisinin) kontrolünde olacağını belirterek "petrolün hem Venezuela hem de ABD halkı yararına kullanılacağını" iddia etti.

Bu hamle, küresel enerji arzı üzerindeki endişeleri bir miktar yatıştırsa da, Venezuela yönetiminden gelen "Maduro kaçırıldı" iddiaları belirsizliği tırmandırdı.

DİĞER METALLERDE DE SATIŞ DALGASI

Sadece altın ve gümüş değil, sanayide kritik öneme sahip platin ve paladyum da satış dalgasından nasibini aldı.

Spot Gümüş: Yüzde 1,2 düşüşle 80,34 dolara geriledi.

Platin: Yüzde 2,9 gibi sert bir kayıpla 2.373 dolara indi.

Paladyum: Yüzde 2,5 değer kaybederek 1.777 dolar seviyelerinden işlem gördü.