Güler Sabancı Türkiye'yi uyardı: Çok yönlü riskler!

Sabancı Holding'i 21 yıldır yönetim kurulu başkanı olarak yöneten Güler Sabancı, 27 Mart 2025 tarihinde görevinden ayrılmıştı.

Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı olarak çalışmalarını ise sürdürüyor.

Güler Sabancı Filantropi'de: Filantropi nedir?

Sabancı, düzenlenen bir konferansta Türkiye'ye önemli uyarılarda bulundu.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAK ÖNEMLİ HALE GELİYOR"

Patronlar Dünyası'ndaki habere göre; Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen, “Dünyada ve Türkiye’de Enerji Güvenliğinin Bugünü ve Yarını: Kritik Minerallerde Riskler ve Çözümler” temalı IICEC Konferansı'nda konuşan Güler Sabancı, şunları söyledi:

"Enerji güvenliği artık aynı zamanda bir ekonomik ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Enerji-iklim ilişkisinde önemli dinamikler gerçekleşiyor. Türkiye için çok yönlü riskler ve fırsatlar içeren kritik mineraller raporu tamamlandı. Dünyada yapay zekanın her alanda etkisini görmeye başladığımız bu günlerde, bilime dayalı ortak zeka ile değer yaratılmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Birlikte çalışmak çok daha önemli hale geliyor."