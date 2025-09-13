Gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza!

Gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza!
Yayınlanma:
Bakan Yumaklı, ağustos ayında gıda işletmelerine toplam 176 milyon 723 bin 671 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakan Yumaklı 2025 Ağustos ayı denetimlerine ilişkin "Bu yılın ağustos ayında gıda işletmelerine toplam 91 bin 820 adet resmi kontrol gerçekleştirilmiş olup 176 milyon 723 bin 671 TL idari para cezası uygulanmıştır." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

