TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs ve kredilerine ilişkin son durumu paylaştı. Burslara zam yapılacağına işaret eden Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii burslarla ilgili konumda 3.000 lira şu anda öğrencilerimize veriyoruz. Lisans öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine 6.000, doktora öğrencilerine de 9.000 olmak üzere bu yıl Maliye Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu. Bunu da yakında açıklayacağız"

Bak, burs ve kredi alan öğrenci sayıları hakkında da bilgi verdi:

"Şu anda 650.000'in üzerinde öğrencimize burs veriyoruz. Yaklaşık 958.000 öğrencimize de kredi veriyoruz"

KYK kredilerinin geri ödeme şartlarına da değinen Bak, 2022’de yapılan düzenlemeyi hatırlatarak şunları söyledi:

"Zaten bu kredilerin ödemesi ile ilgili de zaten daha önce 2022 yılında yapılan bir düzenlemeyle faiz kaldırıldı ve öğrenci bu kredi bursunu da okulunu bitirdikten sonra 2 yıl ödeme ödememe hakkı var. Ve yine işe başladı, işe başlamışsa da işe başlamışsa da ve işe ara verdiyse de dilekçe vererek bu ödemeyi istediği zaman durdurabiliyor. Dolayısıyla öğrencilerimize böyle bir alan ve imkan sağladı. Yüce Meclis buna böyle bir karar verdi"

Bakan Bak, diğer sorulara yazılı olarak yanıt verileceğini de sözlerine ekledi.