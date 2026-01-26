Fethiye'de 195 bin kişi yamaçtan uçtu: Daha fazlası bekleniyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde adrenalin tutkunlarının simgesi haline gelen Babadağ, 2025 yılında yamaç paraşütünde hareketli bir sezon geçirdi. Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen 1965 rakımlı Babadağ'ın yamacından adrenalin meraklısı yerli ve yabancı turistler bu yıl da havalanırken, sektör temsilcileri artan ilgi, vize kolaylıkları ve dört mevsim uçuş imkânı sayesinde yeni bir rekorun kırılmasını beklediklerini açıkladı.

FETHİYE'DE 195 BİN KİŞİ YAMAÇTAN UÇTU

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan ve Ölüdeniz’e hâkim konumuyla öne çıkan 1965 rakımlı Babadağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti yamaç paraşütüyle gökyüzüyle buluşturuyor. Babadağ’daki pistlerden havalanan ziyaretçiler, Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını kuş bakışı izlerken, yaklaşık 2 bin metre yükseklikte pilotların akrobasi hareketleriyle adrenalin dolu anlar yaşıyor. Dünyanın sayılı yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ, yoğun ilgiyle birlikte bölge turizmine ve ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Şekerci, Fethiye denince ilk akla gelenlerin Babadağ, Ölüdeniz ve gökyüzünün nazar boncuğu olarak tabir ettikleri yamaç paraşütü olduğunu söyledi.

Fethiye'nin dünyada en güzel yamaç paraşütü yapılabilecek parkuruna sahip olduğunu dile getiren Şekerci, "Geçen yıl 194 bin 613 kişiyi gökyüzüyle buluşturduk. Bu bizim için sevindirici bir unsur. Burada rekor olan 233 bin uçuş sayısını gördük." dedi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak Çin'de düzenlenen turizm fuarına katıldıklarını aktaran Şekerci, belediyenin de Çince tanıtım videoları hazırlandığını, benzer projelerin süreceğini anlattı.

DAHA FAZLASI BEKLENİYOR

Fethiye'nin 12 ay yamaç paraşütü yapılabilecek bir bölge olduğunu dile getiren Şekerci, şunları kaydetti:

"Bu yıl, rekorun kırılmasını bekliyoruz. Çinli turistlere yönelik vize muafiyeti, bizi yukarı yönlü taşıyacaktır. Bizler sektör temsilcileri olarak buna hazırız."

"Şu anda neredeyse Türkiye'nin her yeri kar altında, bizim ilçemiz güneşli. Yamaç paraşütüyle turkuaz, mavi suların üzerinde süzülmek eğlenceli. Bu anlamda misafirlerimizi kışın da buraya bekliyoruz çünkü yazın böyle bir manzara yok. Denizdeki dip dalgasıyla su turkuaz renk alıyor. Dolayısıyla daha güzel bir manzarayı yaşıyoruz."

"Bölge, kış aylarında da yamaç paraşütü için uygun. Yeter ki misafirlerimiz uçmak istesin ve Fethiye'yi tercih etsinler. Yamaç paraşütü yapan yabancı milletler arasından da ilk sırada Çinliler bulunuyor. Ardından İngilizler ve Ruslar yer alıyor."