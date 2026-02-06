Faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar belli oldu
Vatandaşların günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamada en çok başvurduğu finansal araçlardan biri olan ihtiyaç kredilerinde, faizsiz ödeme seçenekleri hız kesmeden devam ediyor.
Bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyaları, ihtiyaçlarınızı faiz ödemeden karşılamanın pratik ve cazip bir yolunu sunuyor.
İŞTE FAİZSİZ KREDİ SUNAN BANKALAR
Artan enflasyon ve ekonomik sıkıntılar, vatandaşları bankaların sunduğu faizsiz kredi seçeneklerine yönlendiriyor. Bankalar ise başlattıkları bu kampanyalarla nakit ihtiyacı olan müşterilerine destek olmayı amaçlıyor. İşte bankaların sunduğu faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyaları...
QNB – FAİZSİZ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)
60.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
Toplam: 85.000 TL
DENİZBANK – FAİZSİZ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)
65.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans
Toplam: 90.000 TL
İŞ BANKASI – FAİZSİZ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
30.000 TL, %0 faizli ek hesap
Toplam: 55.000 TL
GARANTİ BBVA – FAİZSİZ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)
50.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli, sigortasız ve masrafsız ihtiyaç kredisi
Toplam: 50.000 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK – DÜŞÜK FAİZLİ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)
50.000 TL, 24 ay vadeli %2,79 faizli kredi
Aidatsız kredi kartı
Toplam: 50.000 TL
AKBANK – DÜŞÜK FAİZLİ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)
100.000 TL, 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi
Toplam: 100.000 TL
AKBANK – FAİZSİZ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)
45.000 TL, 12 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans
Toplam: 70.000 TL
ZİRAAT BANKASI – YENİ MÜŞTERİ KAMPANYASI
5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı
Ücretsiz havale
Toplam: 5.000 TL
YAPI KREDİ – ARTI BAKİYE FIRSATI (YENİ MÜŞTERİLER)
“SUPERKART” kampanya kodu ile 20.000 TL Artı Bakiye
Yapı Kredi Asistans hizmetleri
Toplam: 20.000 TL
HALKBANK – FAİZSİZ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)
Market harcamalarına 1.000 TL ParafPara
Mobil/QR ödemelere 1.500 TL’ye varan ParafPara
Toplam: 10.000 TL
ALBARAKA TÜRK – KÂR PAYSIZ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)
Kredi kartı ile 60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit
40.000 TL, 6 ay vadeli %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı
Toplam: 100.000 TL
KUVEYT TÜRK – KÂR PAYSIZ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)
Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit
Kart ücreti yok
Toplam: 50.000 TL