Faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar belli oldu

Vatandaşların günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamada en çok başvurduğu finansal araçlardan biri olan ihtiyaç kredilerinde, faizsiz ödeme seçenekleri hız kesmeden devam ediyor.

Bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyaları, ihtiyaçlarınızı faiz ödemeden karşılamanın pratik ve cazip bir yolunu sunuyor.

İŞTE FAİZSİZ KREDİ SUNAN BANKALAR

Artan enflasyon ve ekonomik sıkıntılar, vatandaşları bankaların sunduğu faizsiz kredi seçeneklerine yönlendiriyor. Bankalar ise başlattıkları bu kampanyalarla nakit ihtiyacı olan müşterilerine destek olmayı amaçlıyor. İşte bankaların sunduğu faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyaları...

QNB – FAİZSİZ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)

60.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans

Toplam: 85.000 TL

DENİZBANK – FAİZSİZ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)

65.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans

Toplam: 90.000 TL

İŞ BANKASI – FAİZSİZ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)

25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans

30.000 TL, %0 faizli ek hesap

Toplam: 55.000 TL

GARANTİ BBVA – FAİZSİZ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)

50.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli, sigortasız ve masrafsız ihtiyaç kredisi

Toplam: 50.000 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK – DÜŞÜK FAİZLİ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)

50.000 TL, 24 ay vadeli %2,79 faizli kredi

Aidatsız kredi kartı

Toplam: 50.000 TL

AKBANK – DÜŞÜK FAİZLİ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)

100.000 TL, 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi

Toplam: 100.000 TL

AKBANK – FAİZSİZ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)

45.000 TL, 12 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans

Toplam: 70.000 TL

ZİRAAT BANKASI – YENİ MÜŞTERİ KAMPANYASI

5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı

Ücretsiz havale

Toplam: 5.000 TL

YAPI KREDİ – ARTI BAKİYE FIRSATI (YENİ MÜŞTERİLER)

“SUPERKART” kampanya kodu ile 20.000 TL Artı Bakiye

Yapı Kredi Asistans hizmetleri

Toplam: 20.000 TL

HALKBANK – FAİZSİZ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)

Market harcamalarına 1.000 TL ParafPara

Mobil/QR ödemelere 1.500 TL’ye varan ParafPara

Toplam: 10.000 TL

Kredi ve kredi kartı borç yapılandırması başladı! İşte 50 bin, 100 bin ve 500 bin tl için aylık taksit tutarları

ALBARAKA TÜRK – KÂR PAYSIZ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)

Kredi kartı ile 60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit

40.000 TL, 6 ay vadeli %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı

Toplam: 100.000 TL

KUVEYT TÜRK – KÂR PAYSIZ FIRSAT (YENİ MÜŞTERİLER)

Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit

Kart ücreti yok

Toplam: 50.000 TL