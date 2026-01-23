Evdeki gümüşler servet değerine ulaştı! Bir tepsi 120 bin lirayı buldu

Gümüş fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve peş peşe gelen rekorlar, yatırımcının ve vatandaşın rotasını bu değerli madene çevirdi. Altınla yarışan performansı sonrası elinde gümüş eşyası olanlar, "kazanç fırsatı" düşüncesiyle soluğu gümüşçülerde almaya başladı. Piyasada gram gümüş fiyatı 138 TL seviyelerini test edince, yastık altındaki ve vitrinlerdeki gümüşler gün yüzüne çıktı.

EVDEKİ GÜMÜŞLER TEK TEK SATILIYOR

Fiyatlardaki yukarı yönlü ivme, evlerde aksesuar olarak bekleyen gümüşlerin de ekonomiye kazandırılmasını sağladı. Yüzükler, şamdanlar, vazolar ve tepsiler gümüşün tarihi yükselişiyle beraber evlerden çıkarılarak gümüşçülerde tek tek satılmaya başlandı.

Vatandaşların bir kısmı nakit ihtiyacı sebebiyle satış yaparken, büyük bir kısmı ise gümüşün geldiği yüksek seviyeleri kâr realizasyonu için fırsat olarak değerlendiriyor.

120 BİN LİRALIK TEPSİ

Canan Yıldırım'a konuşan gümüş eşya alım satımı yapan esnaf Ferhat Bukin, yaşanan yoğunluğu ve fiyatlardaki değişimi anlattı. Özellikle aile yadigarı ürünlerin piyasaya çıktığını belirten Bukin, 70 yıllık antika bir tepsinin fiyatının 120 bin lira olduğunu ifade etti.

Vatandaşların gümüşlerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını dile getiren Bukin, süreci şu sözlerle özetledi:

"Aileden kalma antika ürünler bile geliyor. Bize gelen eşyaların fiyatları gramına ve işçiliğine göre değişiklik gösteriyor. Rakamlar 10 bin liradan başlıyor, 70 bin liraya kadar gidiyor. Vatandaşlar ya ihtiyaç sebebiyle ya da has gümüşe yatırım amaçlı eşyalarını satıyor. Şu an gümüş, adeta altınla yarışıyor."

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR? İŞTE REKORUN PERDE ARKASI

Gümüş fiyatlarındaki bu agresif yükselişin arkasında küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmeler yatıyor. Gümüş, ons başına 99,25 dolara doğru yaklaşık yüzde 3 oranında yükselerek yeni rekor seviyelere ulaştı.

Piyasa uzmanları yükselişin ana nedenlerini şöyle sıraladı:

Doların zayıflaması: Dolar endeksindeki gevşeme, değerli metallerdeki yükselişe ek destek sağladı.

Jeopolitik dinamikler: Grönland konusunda değişen ABD-Avrupa ilişkileri ve jeopolitik gerilimler yatırımcıyı tedirgin etti.

Reel varlıklara yönelim: Avrupa'nın ABD'deki önemli varlıklarını koz olarak kullanabileceğine dair artan endişeler ve doların değer kaybetmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü reel varlıklara yönelmesine neden oldu.

Gümüş düşer mi yükselir mi? Dev banka uyardı

PİYASALARDA SON DURUM: ONS VE GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Yatırımcıların ve elinde gümüş bulunduranların en çok merak ettiği konu ise anlık rakamlar. İşte piyasalardaki son veriler:

ONS GÜMÜŞTE SON DURUM

Ons gümüş güne 96,14 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde volatil bir seyir izleyen ons fiyatı, en düşük 96,03 doları, en yüksek ise rekor seviye olan 99,25 doları gördü. Şu sıralar piyasalarda 98,70 dolardan işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞTE SON DURUM

İç piyasada gram gümüş güne 133,95 liradan merhaba dedi. Gün içinde en düşük 133,81 lira seviyesi test edilirken, rekor kıran yükselişle en yüksek 138,27 lira görüldü. Gram gümüş şu sıralar 137,52 liradan alıcı buluyor.