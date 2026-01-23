Euro rekor seviyeye ulaştı!

Euro rekor seviyeye ulaştı!
Yayınlanma:
Döviz kurlarında hareketlilik sürerken Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından TL karşısında Euro yükseldi, dolar ise önce düştü haftanın son gününe ise yükselerek başladı.

Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki son durumunu merak edenler internetten döviz kurlarını araştırıyor.

Siyasi ve ekonomik gelişmelerden etkilenen kurlar alım-satım yapacakların radarında. Milyonlarca kişi "Dolar bugün kaç lira?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

Piyasa istihdam verisine, dolar zirveye odaklandıPiyasa istihdam verisine, dolar zirveye odaklandı

EURO REKOR KIRDI

2022/03/11/dolar-ve-euro.jpg

Merkez Bankası'nın 11 Aralık'taki faiz kararı ile psikolojik sınır olan 50 lirayı aşan Euro 50,65 TL'ye kadar çıkmıştı. Merkez Bankası'nın dün yılın ilk faiz kararını açıklaması ile Euro yeniden yükselişe geçti. 51 lira sınırına kadar dayanan bu yükseliş, Euro'nun Türk lirası karşısındaki en güçlü seviyesi oldu.

Dolar ise TL karşısında sınırlı ancak istikrarlı olarak yükseliyordu. Ancak 2026 yılının ilk faiz kararınının açıklanması ile geriledi. Bu sabah ise TL karşısındaki kaybını geri aldı.

23 Ocak 2026 Cuma sabahı itibarıyla piyasalardan gelen veriler, döviz kurlarının Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor.

DOLAR TL NE KADAR? DÖVİZDEKİ SON DURUM

dolar-001.jpg

Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki tırmanışı, piyasaların açılışıyla birlikte netlik kazandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kurlarda oluşan tablo şu şekilde yansıdı:

ABD Doları % 0,23

ALIŞ(TL) 43,3335

SATIŞ(TL) 43,3558

Euro % 0,23

ALIŞ(TL) 50,8459

SATIŞ(TL) 51,0402

İngiliz Sterlini % 0,27

ALIŞ(TL) 58,3133

SATIŞ(TL) 58,6634

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Ekonomi
Yüksek faizin yükü de vatandaşın sırtında
Yüksek faizin yükü de vatandaşın sırtında
Altın rekor kırdı: Gram 7 bin liraya koşuyor!
Altın rekor kırdı: Gram 7 bin liraya koşuyor!