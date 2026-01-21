Euro rekor kırdı, yükseliş sürüyor

Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki son durumunu merak edenler internetten döviz kurlarını araştırıyor.

Siyasi ve ekonomik gelişmelerden etkilenen kurlar alım-satım yapacakların radarında. Milyonlarca kişi "Dolar bugün kaç lira?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

Piyasa istihdam verisine, dolar zirveye odaklandı

EURO REKOR KIRDI

Merkez Bankası'nın 11 Aralık'taki faiz kararı ile psikolojik sınır olan 50 lirayı aşan Euro 50,65 TL'ye kadar çıkmıştı. Euro dün 50,87 seviyesini görerek tarihi bir rekora imza attı. 51 lira sınırına kadar dayanan bu yükseliş, Euro'nun Türk lirası karşısındaki en güçlü seviyesi oldu.

Dolar ise TL karşısında sınırlı ancak istikrarlı olarak yükselişini sürdürüyor.

21 Ocak 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla piyasalardan gelen veriler, döviz kurlarının Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor.

DOLAR TL NE KADAR? DÖVİZDEKİ SON DURUM

Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki tırmanışı, piyasaların açılışıyla birlikte netlik kazandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kurlarda oluşan tablo şu şekilde yansıdı:

ABD Doları % 0,05

ALIŞ(TL) 43,2900

SATIŞ(TL) 43,2953

Euro % 0,11

ALIŞ(TL) 50,7424

SATIŞ(TL) 50,8089

İngiliz Sterlini % 0,12

ALIŞ(TL) 58,1907

SATIŞ(TL) 58,2500