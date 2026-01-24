Euro kritik eşiği geçti: Rekor kırdı!

Yayınlanma:
Euro, TL karşısında kritik eşik olan 51 lirayı aştı. Bugüne kadarki en yüksek seviyeyi de görmüş oldu. Dolar da yükselişini sürdürdü. İşte döviz kurlarında güncel durum...

Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki son durumunu merak edenler internetten döviz kurlarını araştırıyor.

Siyasi ve ekonomik gelişmelerden etkilenen kurlar alım-satım yapacakların radarında. Milyonlarca kişi "Dolar bugün kaç lira?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

EURO REKOR KIRDI

2022/03/11/dolar-ve-euro.jpg

Merkez Bankası'nın 11 Aralık'taki faiz kararı ile psikolojik sınır olan 50 lirayı aşan Euro 50,65 TL'ye kadar çıkmıştı. Merkez Bankası'nın dün yılın ilk faiz kararını açıklaması ile Euro yeniden yükselişe geçti. 51 lira sınırına kadar dayanan Euro haftanın son gününde kritik eşiği aştı. Euro TL karşısında 51,3 seviyesine ulaştı.

Dolar ise TL karşısında sınırlı ancak istikrarlı olarak yükseliyordu. Ancak 2026 yılının ilk faiz kararınının açıklanması ile geriledi. Bu sabah ise TL karşısındaki kaybını geri aldı.

24 Ocak 2026 Cumartesi sabahı itibarıyla piyasalardan gelen veriler, döviz kurlarının Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor.

DOLAR TL NE KADAR? DÖVİZDEKİ SON DURUM

dolar-001.jpg

Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki tırmanışı, piyasaların açılışıyla birlikte netlik kazandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kurlarda oluşan tablo şu şekilde yansıdı:

ABD Doları % 0,27

ALIŞ(TL) 43,3536

SATIŞ(TL) 43,3725

Euro % 0,79

ALIŞ(TL) 51,2759

SATIŞ(TL) 51,3277

İngiliz Sterlini % 1,23

ALIŞ(TL) 59,1300

SATIŞ(TL) 59,2261

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

