Euro coştu dolar peşinden baktı

Yayınlanma:
Dolar ve Euro yükselişini dürdürürken, yeni haftaya Euro büyük bir yükselişle girdi. İşte döviz kurlarındaki güncel tablo...

Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki son durumunu merak edenler internetten döviz kurlarını araştırıyor.

Siyasi ve ekonomik gelişmelerden etkilenen kurlar alım-satım yapacakların radarında. Milyonlarca kişi "Dolar bugün kaç lira?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

Piyasa istihdam verisine, dolar zirveye odaklandıPiyasa istihdam verisine, dolar zirveye odaklandı

EURO REKOR KIRDI

2022/03/11/dolar-ve-euro.jpg

Merkez Bankası'nın 11 Aralık'taki faiz kararı ile psikolojik sınır olan 50 lirayı aşan Euro 50,65 TL'ye kadar çıkmıştı. Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararını açıklaması ile Euro yeniden yükselişe geçti. 51 lira sınırına kadar dayanan Euro haftanın son gününde kritik eşiği aşan Euro TL karşısında 51,52 seviyesine ulaştı.

Dolar ise TL karşısında sınırlı ancak istikrarlı olarak yükseliyordu. Ancak 2026 yılının ilk faiz kararınının açıklanması ile geriledi. Ardından TL karşısındaki kaybını geri aldı.

26 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla piyasalardan gelen veriler, döviz kurlarının Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor.

DOLAR TL NE KADAR? DÖVİZDEKİ SON DURUM

dolar-001.jpg

Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki tırmanışı, piyasaların açılışıyla birlikte netlik kazandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kurlarda oluşan tablo şu şekilde yansıdı:

ABD Doları % 0,06

ALIŞ(TL) 43,3631

SATIŞ(TL) 43,3869

Euro % 0,44

ALIŞ(TL) 51,4744

SATIŞ(TL) 51,5221

İngiliz Sterlini % 0,21

ALIŞ(TL) 59,2761

SATIŞ(TL) 59,3036

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

