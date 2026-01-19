Esenboğa'ya 3. pist yapıldı, piyangosu yine TAV'a vurdu! 2050'ye kadar işletecek!

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 3. pist ve yeni kontrol kulesi bugün hizmete girdi. Havalimanı, iç ve dış hat uçuşlarının yapıldığı bir merkez olmasına karşın, Ankara’nın bir uluslararası transfer merkezi (hub) konumunda olmadığı biliniyor.

Havalimanının devasa dış hat terminali günde ortalama 50-55 uçak trafiğine hizmet veriyor. Bugün kaydedilen verilere göre ise toplam 18 uçak iniş ve kalkış yaptı. Bazı saatlerde terminalde yurtdışından ne gelen ne de giden uçak bulunduğu gözlendi.

Esenboğa'daki yeni piste yolcu garantisi yokmuş! Akıllara Zafer Havalimanı geldi

İŞLETME SÜRESİNİN BİTİMİNE GÜNLER KALA İMZALANDI

Mevcut işletmeci firma TAV’ın sözleşmesi 24 Mayıs 2025’te sona erecekti. Ancak yapılan yeni ihale ile işletme süresi 2050 yılına kadar uzatıldı. İhale sürecine yurtdışı firmalarının davet edilip edilmediği ise merak konusu oldu.

2050'YE KADAR UZATILDI

Ulaşım ve Trafik uzmanı Dr. Suat Sarı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.