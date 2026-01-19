Esenboğa'ya 3. pist yapıldı, piyangosu yine TAV'a vurdu! 2050'ye kadar işletecek!
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 3. pist ve yeni kontrol kulesi bugün hizmete girdi. Havalimanı, iç ve dış hat uçuşlarının yapıldığı bir merkez olmasına karşın, Ankara’nın bir uluslararası transfer merkezi (hub) konumunda olmadığı biliniyor.
Havalimanının devasa dış hat terminali günde ortalama 50-55 uçak trafiğine hizmet veriyor. Bugün kaydedilen verilere göre ise toplam 18 uçak iniş ve kalkış yaptı. Bazı saatlerde terminalde yurtdışından ne gelen ne de giden uçak bulunduğu gözlendi.
Mevcut işletmeci firma TAV’ın sözleşmesi 24 Mayıs 2025’te sona erecekti. Ancak yapılan yeni ihale ile işletme süresi 2050 yılına kadar uzatıldı. İhale sürecine yurtdışı firmalarının davet edilip edilmediği ise merak konusu oldu.
Ulaşım ve Trafik uzmanı Dr. Suat Sarı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Sarı'nın açıklamasında, "Ankara Esenboğa havalimanı 3. pisti ve kulesinin bugün açılışı yapıldı. Ankara iç ve dış hat ortak uçuşların yapıldığı bir transfer merkezi (hub) değildir. Dolayısı ile dış hat uçuşlarında bir artırım potansiyeli yoktur. Zaten etrafındaki illerden yurtdışı uçuşlar yapılabilmektedir. Devasa Dış hat terminalinden günde yaklaşık 50-55 uçak gelip gitmektedir. Bugün 18 uçak iniş- kalkış yapmış. Bazı saatlerde terminale yurtdışından ne giden ne de gelen uçak var.
Metrosu olmayan havalimanının, önceliği 3. pist midir? Mevcut işletici firma TAV ‘ın sözleşmesi 24 Mayıs 2025’de bitiyordu. İşletme süresi dolmadan yapılan ihaleyi TAV kazandı. Diğer YİD projelerinde olduğu gibi bu iş ile işletme süresi, 2050’ye kadar uzamış oldu. Bu ihaleye yurtdışı firmaları davet edildi mi? Mesela bizdeki köprüleri 1/3 fiyatına mal eden Çin firmaları ve diğer havalimanı yapımında uzman firmalar ihaleye neden iştirak etmediler? TC Merkez Bankası ve Finans merkezi İstanbul’a taşınan bir kente, yabancı uçakların gelişi neden artsın? ifadeleri yer aldı.