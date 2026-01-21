Erdoğan’ın tutmadığı seçim sözü emekliye 21 bin TL'ye mâl oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıtılacağı yönündeki sözü tutulmadı. En düşük emekli aylığının 1.062 TL artışla 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifi ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

EMEKLİYE SEÇİM VAADİ HAVADA KALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden üç gün önce yaptığı açıklamada, "En düşük memur maaşını 22 bin lira seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz" demişti.

MEMUR-SEN BAŞKANI FARKA DİKKAT ÇEKTİ

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, emekli memurlara seyyanen zam yansıtılmadığı için kişi başı 21 bin 150 TL'lik bir kayıp olduğunu söyledi.

EMEKLİLER SOKAĞA ÇIKTI

En düşük emekli maaşı artışına yönelik yurt genelinde protestolar düzenlendi. Ankara, İstanbul, Samsun ve Rize'de eylem yapan emekliler, "Dilenci değil, emekliyiz" ve "Bıçak kemikte" pankartları açtı. Yapılan açıklamalarda, "Bir ülkede emekli, pazardan ağlayarak atık topluyorsa oradaki sorun düzenin kendisidir" denildi.

TALEPLER SIRALANDI

Tüm Emekliler Sendikası'nın eyleminde, aylık bağlama oranlarının yeniden düzenlenmesi, 5510 sayılı yasanın ele alınması, sağlık hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması talepleri öne çıktı.