Emekliler Karabük'ten seslendi: Emekli aylığına makul bir artış yapın

Emekli aylıklarının yeniden düzenlenmesini talep eden emekliler, Karabük'te eylem yaptı. Emekli yurttaşlar, emekli aylıklarına makul bir artış yapılmasını talep etti.

Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şubesi üyeleri, emekli aylıklarının yeniden düzenlenmesi talebiyle Karabük’te eylem yaptı.

Sendikanın Karabük Şube Başkanı Burhan Kelez eylemde yaptığı açıklamada:

"Bundan sonra çalışırken kazaya kurban giden, soğukta yaşamını yitiren, tedavi olamayan, yeterince beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından iktidar ve onu destekleyen milletvekilleri sorumludur" dedi.

Emeklilerden Samsun'da eylem: Tarihi geçmiş ürünlere mahkum ediliyoruz

"SON KEZ UYARIYORUZ"

Kelez açıklamasında şunları kaydetti:

"En düşük emekli aylığını bin 62 lira artırarak, bu maaşı alan emekli sayısını 4 milyondan 4,9 milyona çıkardılar. Bugün toplam emeklilerin yaklaşık yüzde 30’u en dip aylıkta eşitlenmiş durumda. Yani deniliyor ki: "Hepinizi en düşük aylıkta buluşturacağız'. Bu teklif ayıplı bir tekliftir. Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen virgülüne dahi dokunulmadan geçirilmiştir. Bu ayıplı teklife ortak olan milletvekillerini kınıyoruz. Bu yasa bu haliyle geçerse ne evde ailenizin ne de sokakta emeklinin yüzüne bakabilirsiniz. Bu ayıba ortak olan herkese her yerde itirazımız ve isyanımız var."

Kelez açıklamasında ayrıca şunları dile getirdi:

"Son kez uyarıyoruz. Bütün emeklilerin aylığına ek ve makul bir artış yapılmalıdır. Geçen yıl emekliye ayrılan paydan kırptığınız 282 milyar lirayı da ekleyerek emekli maaşlarına yansıtın. Böylece her emeklinin aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapın."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

