Erdoğan'ın memleketinde emekli isyanı: Bitkisel hayat yaşıyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı aralık ayı enflasyon verisiyle, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 12,19, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında zam alacağı kesinleşti.

ERDOĞAN'IN MEMLEKETİNDE EMEKLİ ZAMMINA SERT TEPKİ

Zamlar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de tepkiyle karşılandı.

Memur emeklisi bir yurttaş, "Zam falan yok, ne değerlendirelim? Yüzde 18 nedir yani? Ne anlatıyor bize? Hiçbir şey. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor; zaten zam falan yok" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Milletvekillerinin aldığı maaşı eleştiren emekli yurttaş, "Ben 23 bin lira maaş alacağım. Bu çok para mı? Elektriği var, suyu var, doğal gazı var. Eve yemek girecek. Vekiller 150-200 bin lira alıyor. Bu nedir ya? Ben 22 bin lirayla nasıl geçineyim? O zaman ben de olayım milletvekili" dedi.

"EMEKLİLERİN ÇOĞU BİTKİSEL HAYAT YAŞIYOR"

Açıklanan zam oranlarının sefalet zammı olduğunu savunan Türkiye Emekliler Derneği Rize Şube Başkanı Recep Ali Derman, "Şu anda yapılan şeye ‘zam’ demek çok yanlış. Bu zam değil. Sözde memur emeklisine yüzde 18,61; işçi, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 12,19 veriliyor. Bu bizi tatmin eder mi? Mümkün değil. Hatta diyorum ki, keşke hiç zam verilmeseydi. Çünkü birinci ayda aldığımız zammın yüzde 5’ini zaten kaybettik. Ben buna zam değil, sefalet zammı diyorum. Şu anda emeklilerin çoğu bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veriyor. İnsanlar sokaklarda. 1 liraya muhtaç emekliler var. 16 bin 881 lira maaş alan bir emekli, zamla birlikte 19 bin liraya bile ulaşamıyor" diye konuştu.

“EMEKLİ ISINMAK İÇİN HASTANE ACİL SERVİSLERİNE GİDİYOR”

Emekli arkadaşının hastane acil servisine gidip ısınmaya çalıştığını belirten Derman, şöyle konuştu:

"Rize’de kiralar 15-20 bin liradan aşağı değil. Bu insan ne yapacak? Nasıl yaşayacak? Dede, torunundan kaçıyor; cebinde para yok diye. Toruna harçlık veremiyor. Buraya öyle emekliler geliyor ki, cebinde köyüne gidecek minibüs parası yok, akşam evine bir ekmek alacak parası yok. Geçen gün bir emekli geldi. 'Hanımı boşayacağım, vuracağım' dedi. Alışveriş yaptığı için kavga etmişler. Adam çaresizdi. Gittim bir yerden 100 dolar borç aldım, verdim. Maaşını alana kadar idare etsin diye. Sonra benden kaçıyor; borcunu ödeyemediği için utanıyor. Emekli bu hale geldi.

Bir gün acile gittim. Bir emekli üyem oradaydı. 'Ne yapıyorsun burada?' dedim. 'Başkan, evde doğal gazı açamıyorum, ısınmak için buradayım' dedi. Bir emekli evinde değil, hastanenin acilinde ısınıyor. Her geçen yıl emekli maaşları eriyor. Hiçbir zaman tatmin edici bir zam almadık. Emeklilerin yüzde 80'i bir zamanlar AK Parti'ye oy verdi. Ama bugün emekli iktidardan koptu. Cumhur İttifakı emeklileri kaybetti. Bu maaşlarla emekliyi mutlu edemezler."

İşçi emeklisi bir başka yurttaş, "Yüzde 12 hiçbir şey değil. Emekliler perişan durumda. Zam vermeseler daha iyiydi. Televizyona çıkıp 'çok iyi' diyorlar ama bir çıksınlar pazara, vatandaşın halini görsünler" dedi.

Emekli gazeteci İlyas Gür, "Bu paralarla 'zam verdik' diye övünenler ya hayal görüyor ya da bize hayal gördürmek istiyor. Seçim gelince bu millete hangi yalanlarla, hangi yüzle oy isteyecekler, merak ediyorum. Vicdanlarına koysunlar ellerini; bu maaşla bir hafta geçirebilirler mi?" diye sordu.

TÜİK verilerinin ardından kara tabloyu gözler önüne serdi: Enflasyon düşmüyor maaşlar baskılanıyor

"EMEKLİ MAAŞI EN AZ 35 BİN LİRA OLMALIYDI"

Emekli yurttaş, "Biz en az yüzde 40 bekliyorduk. 2026 çok zor geçecek. Belki bir seyyanen zam gelir diye Cumhurbaşkanı'ndan bekliyoruz" dedi.

Verilen zamla marketten ancak boş file satın alınabileceğini belirten Zeki Yelken, "Kime yeter bu maaş? 22 bin 400 lirayla ne yapacağım? Geçinemem ki. Böyle bir şey olur mu? Bu zamla 2 bin 400 lira ile markete gitsen, boş bir file alıp geliyorsun; o da boş. Emekli maaşı en az 35 bin lira olmalıydı" diye konuştu.

Ek bir iş yapmaması durumunda geçinemeyeceğini vurgulayan Yakup Kayıkçı, "2010 yılında emekli oldum. Şu anda 18–19 bin lira maaş alıyorum. Bununla evi mi geçindireceksin, çocuk mu okutacaksın, inanın söylemeye bile utanıyorum. İkinci bir işte çalışıyorum, yoksa geçinemem. Benim gibi binlerce insan var. Evine ekmek götüremeyen arkadaşlarım var. Çok mağduruz. Sabah 06.00’da kalkıyorum, taksicilik yapıyorum. Akşam direksiyondan iniyorum. Çalışmasak mümkün değil" dedi.

Emekliden memura milyonların maaşı belli oldu | Kim ne maaş alacak işte rakamlar...

Başka bir taksici ise ironi yaparak açıklanan zamma tepki gösterdi:

"Zam açıklandı mı? Açıklandı. Kaç verdiler? Yüzde 12,19. Bana ne? 19 bin lirayla ne olur? 2 bin lira verdiler; bu akşam ben evde bir ziyafet vereyim mi? Bu para yemekle bitmez. Büyük para verdiler. Ne hemşerisi ya, bunların derdi paraya tapmış. Benim kızım üniversite okuyor, ne edeceğim ben?"