Erdoğan'ın danışmanı iftar menüsü fiyatını açıkladı: Kendi restoranındaki fiyatlar görenleri hayrete düşürdü!

Yayınlanma:
10 Nisan'da Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi olarak atanan Ramazan Bingöl, iftar menülerini açıklayarak restoranlara küsen vatandaşlara sulh çağrısı yaptı. Öte yandan Bingöl’ün iftar menüleri fiyatı belli oldu. Ayrıca iki restoranındaki farklı fiyat uygulamalarıyla da tartışma yarattı.

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, iftar menülerinin fiyatlarını duyurdu. Bingöl, restoranlara karşı vatandaşlar tarafından “adı konulmamış bir protesto” olduğunu öne sürerek, bu durumun doluluk oranlarını yüzde 30’a kadar düşürdüğünü, bazı yerlerde ise yüzde 50’yi aştığını söyledi.

Sabah'a konuşan Bingöl, Ramazan ayının küslükleri barıştırdığına belirten Bingöl, “Biz de bu ayda adı konulmamış bu protestoya sulh çağrısı yapıyoruz” dedi.

"İKİ RESTORANIM VAR SADECE YÜZDE 10 ZAM YAPTIK"

Röportajda Bingöl, fiyat politikalarını da açıklamıştı: “Yıllık bazda yüzde 30’un üzerinde zam var ancak birçok restoran menü fiyatlarına ya hiç zam yapmadı ya da geçen yıla göre yüzde 10-15 zam yaptı. Mesela benim iki restoranım var. Geçen yıla göre sadece yüzde 10 zam yaptık. Kişi başı fiyatımız 2.500 ila 2.900 TL arasında.

ramazan-bingol.png

ramazan-bingol1.png

FİYATLARI GÖREN HAYRETE DÜŞTÜ

Öte yandan Bingöl’ün iki restoranında farklı fiyat politikaları uygulaması dikkat çekti. Esenler’de kişi başı fiyat 2.900 TL+KDV olarak belirlenirken, Ümraniye şubesinde fiyat 2.550 TL+KDV olarak duyuruldu. Yani aynı zincirin farklı şubelerinde uygulanan fiyatlar arasında yaklaşık 350 TL’lik fark bulunduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

