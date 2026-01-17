Erdoğan'ın bitmeyen kışlık sarayının yeni maliyeti belli oldu

Vatandaş, ekonomi yönetiminin "sıkı mali poitikaları" nedeniyle geçim sıkıntısı çekmeyi sürdürürken AKP iktidarı döneminde yapılan sarayların maliyeti dudak uçuklatmaya devam ediyor.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar’ın paylaştığı verilere göre, Türkiye'nin 350 milyar avroluk 2026 bütçesinden sadece Beştepe Sarayı'na 600 milyon Euro ayrılırken Almanya’da 444,9 milyar Euro’luk bütçeden yalnızca 126 milyon Euro, Fransa’da 500 milyar Euro’luk bütçeden 60 milyon Euro, İtalya’da ise 750 milyar Euro’luk bütçeden 224 milyon Euro Cumhurbaşkanlığı makamlarına ayrıldı.

Teslim tarihi uzatılan Ahlat Köşkü'ne harcanacak para da ortaya çıktı.

ERDOĞAN'IN BİTMEYEN KIŞLIK SARAYININ YENİ MALİYETİ BELLİ OLDU

Mustafa Bildircin'in haberine göre; Bitlis’te 2020 yılında yapımına başlanan Ahlat Köşkü ve Devlet Adamları Konukevi projesi, "itibardan tasarruf olmaz" anlayışının bir yansıması olarak dikkat çekti.

Toplam maliyeti 744 milyon 250 bin 853 TL olan proje için 2020-2025 yılları arasında 577 milyon 250 bin 853 TL harcandı. Başlangıçta 2023’te bitirilmesi hedeflenen ancak teslim tarihi 2028’e kadar uzatılan tesis için 2026 yılında 50 milyon TL daha harcanması planlanıyor. Bu eklemeyle birlikte 2026 yılına kadar yapılacak toplam harcama 627 milyon 250 bin 853 TL’ye ulaşacak.

Dolmabahçe Sarayı ve Mahmudiye Kışlası’nın ihalesi Erdoğan'ın lise arkadaşına gitti!

Dev tesis, 5 bin 631 metrekaresi kapalı alan olmak üzere peyzajıyla birlikte toplam 52 bin 949 metrekarelik bir alanı kaplıyor.