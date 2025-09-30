Dolmabahçe Sarayı ve Mahmudiye Kışlası’nın ihalesi Erdoğan'ın lise arkadaşına gitti!

Dolmabahçe Sarayı ve Mahmudiye Kışlası’nın ihalesi Erdoğan'ın lise arkadaşına gitti!
Yayınlanma:
Dolmabahçe Sarayı ve Edirne’de bulunan Mahmudiye Kışlası’nın restorasyonu ihaleleri Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lise arkadaşı Hasan Gürsoy'un şirketine verildi. Mahmudiye Kışlası için 1,38 milyar liralık sözleşme imzalanırken Dolmabahçe Sarayı için 29 milyon 842 bin liraya anlaşıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar Başkanlığı’nın iki ihalesinin aynı şirkete verilmesi dikkatleri çekti. Dolmabahçe Sarayı ihalesi ve Edirne Mahmudiye Kışlası restorasyonu ihalesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lise arkadaşı Hasan Gürsoy’a gitti.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar Başkanlığı 18 Temmuz 2025 tarihinde “Edirne Mahmudiye Kışlası Restorasyon Uygulama İşi” isimli bir ihale düzenledi. İki şirketin teklif verdiği ihale, Güryapı Restorasyon Şirketi’ne verildi. 15 Ağustos tarihinde Milli Saraylar Başkanlığı ile şirket arasında 1 milyar 380 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

DOLMABAHÇE SARAYI İHALESİ DE AYNI ŞİRKETE GİTTİ!

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı, 24 Temmuz günü ise “Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu ve Mavi Salon Güncel Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat Mühendisliği Projeleri Hizmet Alım İşi” isimli bir ihale düzenledi. Söz konusu ihale de yine 29 milyon 842 bin TL teklif veren Güryapı Restorasyon Şirketi’ne verildi.

hasan-gursoy-ve-erdogan.jpg

BİRÇOK İHALEYİ ALDI!

Gürsoy Grup, Çamlıca Camii projesini, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Camii, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı'nın restorasyon işlerini yapan şirket olarak da bilinirken Erdoğan’ın oğlu olan Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonu da Gürsoy Grup tarafından yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle Bitlis'in Ahlat ilçesine milyonlarca lira harcanarak yapılan ve 25 Ağustos 2020 tarihinde Erdoğan ile Bahçeli’nin birlikte açılışını yaptığı Ahlat Köşkü’nü de yine Hasan Gürsoy’un şirketi inşa etti.

Kaynak:BirGün

