En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu
Yayınlanma:
Şubat ayıyla birlikte emekli promosyonlarında yeni rakamlar netleşti. Kamu ve özel bankalar arasındaki rekabet hız kazandı. Peki güncel emekli promosyonları ne durumda, en yüksek banka promosyonunu hangi banka veriyor ve başvuru sürecinde nelere dikkat edilmeli?

2026 Şubat ayıyla birlikte emekli promosyonları yeniden gündemin zirvesine yerleşti. Bankalar, maaşını kendi bünyelerine taşıyan emeklilere cazip promosyon teklifleri sunarken; ek koşullar, kampanyalar ve ödüllerle birlikte toplam ödeme tutarları 30 bin TL seviyesinin üzerine çıktı.

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA RAKAMLAR NEREYE DAYANDI?

Şubat ayı itibarıyla bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları 12 bin TL’den başlayıp 31 bin TL seviyelerine kadar çıktı.

Kamu bankaları ağırlıklı olarak standart ve sabit ödemelerle öne çıkarken, özel bankalar otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve dijital kanallar gibi ek şartlarla toplam promosyon miktarını artırıyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA BELLİ OLDU

Ziraat Bankası

12.000 TL’ye varan emekli promosyonu

Maaşa göre 5.000 TL – 12.000 TL arası ödeme

Ek şart yok, kamu bankası güvencesi

Halkbank

12.000 TL’ye varan banka promosyonu

3 yıl maaş taahhüdü yeterli

VakıfBank

12.000 TL nakit promosyon + 18.000 TL ek kazanım

Troy Emekli Kredi Kartı harcamalarıyla toplam 30.000 TL’ye varan avantaj

TEB

Toplam 21.000 TL’ye varan emekli promosyonu

12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek ödeme

Akbank

15.000 TL nakit promosyon

Fatura talimatı, kart harcaması ve davet sistemiyle

Toplam 30.000 TL’ye varan ödül

Garanti BBVA

25.000 TL’ye varan emekli promosyonu

Nakit + Bonus/Paracard + sigorta avantajları

ING Türkiye

Koşulsuz 15.000 TL nakit promosyon

Ek avantajlarla toplam 28.000 TL’ye kadar ödeme

Albaraka Türk

15.600 TL promosyon + 9.400 TL ödül

Referans ve fatura talimatı ile toplam 25.000 TL’ye yakın kazanım

İş Bankası

15.000 TL nakit + 9.000 TL ek promosyon

Toplam 24.000 TL’ye varan emekli promosyonu

QNB

31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü

20.000 TL koşulsuz nakit + çok sayıda ek kampanya

Yapı Kredi

30.000 TL’ye varan emekli promosyonu

Maaş baremi + fatura + kart harcaması + dijital bankacılık ödülleri

EMEKLİ PROMOSYONUNDAN NASIL YARARLANILIR?

Emekli promosyonu almak isteyen vatandaşlar, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşıyarak başvurularını birkaç farklı kanaldan gerçekleştirebiliyor.

Bu işlem; e-Devlet sistemi, banka şubeleri ile mobil ve internet bankacılığı üzerinden kolayca yapılabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Toplam promosyon tutarını inceleyin: Açıklanan rakamın ne kadarının nakit, ne kadarının ek şartlara bağlı olduğunu mutlaka kontrol edin.

Taahhüt süresini gözden geçirin: Çoğu banka 3 yıl maaş taşıma sözü ister; erken ayrılma durumunda iade şartları değişebilir.

Ek koşulları sorgulayın: Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ya da otomatik ödeme gibi şartlar toplam promosyonu etkileyebilir.

Kesinti ve masrafları kontrol edin: Hesap işletim ücreti veya kart aidatı olup olmadığını öğrenin.

Ödeme zamanını netleştirin: Promosyonun tek seferde mi yoksa parça parça mı yatırılacağını sorun.

Kampanya süresini kaçırmayın: Bazı promosyonlar sınırlı süreyle geçerli olabilir.

Ek avantajları karşılaştırın: Ücretsiz EFT/havale, faizsiz kredi veya alışveriş indirimleri gibi ek fırsatları değerlendirin.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

