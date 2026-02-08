"En hızlı büyüyen 100 şirket" listesindeydi! 100 milyon sermayeli et kralı iflas etti

"En hızlı büyüyen 100 şirket" listesindeydi! 100 milyon sermayeli et kralı iflas etti
Bir dönem Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Yalova merkezli Et-Se Hayvancılık iflasın eşiğine geldi. 100 milyon TL sermayeli şirket, mahkemeden eli boş döndü. Şirketin konkordato talebi reddedildi. Şirkete yönelik, çok sayıda kişinin de "dolandırıcılık" suçlaması var.

Yalova’da faaliyet gösteren Et-Se Hayvancılık Et ve Et Ürünleri Gıda Yemek Hizmetleri Tarım Ürünleri İthalat İhracat Limited şirketinin konkordato ilan ettiği 2025 Aralık ayında yaklaşık 50 çalışanını işten çıkardığı belirtildi.

İşçiler ile hayvan ve et tedarikçisi taşeron firmalar, maaş ve tazminatlarını alamadıklarını öne sürerek şirket sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

ET KRALI İÇİN İFLAS SÜRECİ BAŞLADI

Bir dönem Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında gösterilen Et-Se Hayvancılık şirketi, iflas sürecine girdi. Daha önce konkordato talebinde bulunan şirketin bu başvurusu mahkeme tarafından reddedilmişti.

KONKORDATO REDDEDİLDİ, ŞİMDİ İFLAS SÜRECİNDE

Yalova 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, konkordato talebinin reddedilmesiyle birlikte Et-Se Hayvancılık için iflas süreci resmen başladı. 100 milyon TL sermayeye sahip olan şirket şimdi ise iflas sürecinde.

TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKETİ ARASINDAYDI

29 Kasım 2010 tarihinde kurulan Et-Se Hayvancılık, kısa sürede dikkat çeken bir büyüme performansı sergilemişti. Şirket, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV ve AllWorld Network iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” yarışmasında 20’nci sırada yer alarak büyük ses getirmişti.

YALOVA’DAN TÜRKİYE GENELİNE UZANAN HİKAYE

Merkezi Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan firma, bin metrekarelik alanda kurulu tesisinde günlük 20 ton et işleme kapasitesiyle faaliyet gösteriyordu. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerine uzanan dağıtım ağıyla ulusal marketler, restoran zincirleri, yemek firmaları ve turizm sektörüne hizmet sunuyordu.

'Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık iddiası! Firma sahibi meydan okudu: "Beni tutuklayacak hakim ve savcı yok"'Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık iddiası! Firma sahibi meydan okudu: "Beni tutuklayacak hakim ve savcı yok"

ÜÇÜNCÜ KUŞAK BİR AİLE ŞİRKETİYDİ

Firma sahibi Serdar Yıldız, Et-Se’nin dededen toruna uzanan üçüncü kuşak bir aile işletmesi olduğunu sık sık vurgulamıştı. Yıldız, hayvancılık ve et sektöründeki serüvenin dedesinin canlı hayvan ticaretiyle başladığını, babasının kasaplıkla devam ettiğini, kendisinin ise modern tesis yatırımlarıyla işi ileriye taşımayı hedeflediğini dile getirmişti.

SEKTÖRDEKİ SORUNLAR ŞİRKETİ ZORLADI

Serdar Yıldız, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalarda özellikle hayvancılık politikaları, artan maliyetler ve ithal et uygulamalarının sektörü zorladığını ifade etmişti. Hayvan varlığına ilişkin sağlıklı bir sayım yapılmadığını, ithalata dayalı politikaların yerli üreticiyi baskı altına aldığını savunmuştu.

GÜNLÜK 20 TON ET İŞLEME KAPASİTESİ VARDI

Et-Se Hayvancılık, günlük 20 ton et işleme ve 10 ton et dondurma kapasitesine sahipti. Tesiste yaklaşık 50 kişi istihdam edilirken, soğuk zincir bozulmadan kesim, parçalama, paketleme ve sevkiyat yapılabiliyordu. Firma ayrıca köfte, sucuk ve döner gibi ileri işlenmiş ürünler de üretiyordu.

BÜYÜK PROJELER HEDEFLENİYORDU

Şirketin, Yalova’da 30 bin metrekarelik yeni bir tesis kurarak 300 ila 500 kişiye istihdam sağlamayı hedeflediği biliniyordu. Gençlere yönelik hazır ve pişmiş ürünler üretme planları da gündemdeydi. Ancak yaşanan finansal kriz bu projelerin hayata geçmesini engelledi.

BAŞARIDAN İFLASA UZANAN ÇARPICI DÖNÜŞ

Bir dönem “yerelden ulusala uzanan başarı öyküsü” olarak gösterilen Et-Se Hayvancılık’in iflas sürecine girmesi, gıda ve hayvancılık sektöründe yaşanan kırılganlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

