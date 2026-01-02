Emlak vergisinde zamlar belli oldu: Yeni sokakta oturanlar yandı

Gelir İdaresi Başkanlığı 2026 yılında emlak vergilerinde dikkat çeken artışları beraberinde getiren yeni tebliğini yayımladı.

Tebliğin yayımlanmasıyla emlak vergisi artışlarına getirilen 2 kat sınırının aşılacağı yerler ortaya çıktı.

YENİ SOKAKTA OTURANLAR YANDI

Yayımlanan tebliğe göre, yeni cadde ve sokaklarda yer alan arsa ve binalarda takdir komisyonlarının belirlediği yüksek değerler doğrudan esas alınacak. Bu alanlarda, yasa değişikliğiyle getirilen “iki katı geçemez” sınırı uygulanmayacak.

Tebliğde bu durum şu ifadelerle açıklandı:

“Arsa veya arazinin herhangi bir sebeple takdir dışı kalması veya yeni cadde ve sokak oluşması gibi nedenlerle 2025 yılına ait birim değerin bulunmaması halinde, bu arsa ve araziler için 2026 yılına ilişkin takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerler esas alınacaktır.”

EMLAK VERGİSİNDE ZAMLAR BELLİ OLDU

NTV’nin haberine göre, takdir komisyonları 2025 yılında bazı bölgelerde yüzde 1000’e yani 10 kata varan oranlarda değer artışına gitti. Yeni bir cadde ya da sokak oluşması halinde, mükellefler emlak vergilerini indirimli yasal oranlara göre değil, bu yüksek takdir değerlerine göre ödeyecek.

Bu durum özellikle yeni yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde yaşayan ev ve arsa sahipleri için ciddi bir mali yük anlamına geliyor.

Tebliğle birlikte, emlak vergisinin önümüzdeki yıllardaki artış yöntemi de netleşti. Buna göre, 2027, 2028 ve 2029 yıllarında takdir komisyonları değil, yeniden değerleme oranı esas alınacak. Tebliğde yer alan düzenleme şu şekilde:

“2027, 2028 ve 2029 yıllarında uygulanacak matrah ve değerler, bir önceki yılda uygulanan matrah ve değerlerin aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanacaktır.”

VERGİ NASIL HESAPLANACAK?

Tebliğde dikkat çeken bir diğer başlık ise yeni bina inşası veya mülkiyet değişikliği durumları oldu. Buna göre; bina veya arazinin el değiştirmesi, değerinde yüzde 25’i aşan artış ya da azalış yaşanması veya yeni bina yapılması halinde, takdir komisyonlarının belirlediği oranlar geçerli olacak.

Bu durum için tebliğde şu ifadeler kullanıldı:

“2026 yılında uygulanmak üzere 2025 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınacak, ancak bu değerler, ilk yıl olan 2026 yılında, 2025 yılına ilişkin uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecektir.”

EV VE ARSA SAHİPLERİ DİKKAT!

Yeni düzenleme, özellikle yeni açılan cadde ve sokaklarda taşınmazı bulunan mükelleflerin emlak vergisi yükünü önemli ölçüde artırabilecek.

Uzmanlar, 2026 yılı öncesinde taşınmaz sahiplerinin bulundukları bölgenin takdir komisyonu kararlarını dikkatle incelemesi gerektiğine işaret ediyor.