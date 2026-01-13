Emekliye bayram ikramiyesi için kötü haber! İşte yapılacak zam

Ağır ekonomik kriz nedeniyle gün geçtikçe ezilen emekliye bir kötü haber daha geldi. Açlık Sınırı'nın altında bir emekli maaşına mahkum edilen emekli, bayramda da sevinemeyecek.

İktidar medyasından Sabah, emekli ikramiyesine 1000 veya 1500 lira arası zam yapılacağını duyurdu. 4 bin lira olan ikramiye en yüksek zamla sadece 5500 lira olacak.

Halk TV'de Ebru Baki'nin programında konuşan Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zamma ilişkin değerlendirmede bulundu. Saymaz, yaklaşan Ramazan ve Kurban bayramlarını hatırlatan Saymaz, ikramiyenin yeterli olmadığını belirtti:

“Aynı zamanda emekli ikramiye, bayramlardaki emekli ikramiyesine de bir zam düşünülüyor. O da 1.000 ila 1.500 arasında bir artış öngörülüyor. Şu anda kaç lira? 5.000 ila 5.500 arasında bir emekli ikramiyesi.

Tamam da yani şimdi bu emekli Ramazan Bayramı'nda iki önümüz bayram. Yani bu biraz daha arttırılmalı. Borca gider o da bayram. Yani çünkü insanlar bayram oluyor seyran oluyor, harçlık verecek. Şeker alacak, misafirini ağırlayacak. Öbürden sonra kurban geliyor. Bir yerden bir yere gitmesi.”

"EN AZINDAN EMEKLİ HARÇLIK KOYSUN"

Saymaz, ikramiyenin günlük ihtiyaçlara bile yetmeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi: