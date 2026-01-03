Emeklilikte tarihe dikkat! Yüzde 30'luk kayba neden oluyor

Emeklilik hayali kuran binlerce vatandaş, sadece dilekçe tarihini 1 Ocak 2025’e bıraktığı için ömür boyu sürecek bir gelir kaybıyla karşı karşıya kaldı.

Sosyal güvenlik sistemindeki en büyük krizlerden biri olan "dilekçe tarihi" farkı, 2026 yılında da can yakmaya devam ediyor. Habertürk'teki köşesinde emekliliğe ilişkin soru işaretlerini gündeme alan Ahmet Kıvanç'a gelen sorular, 2024 yılında emekli olanların, 2025’te emekli olanlara göre yaklaşık yüzde 30-31 oranında daha fazla maaş aldığını yazdı.

EMEKLİ BÜTÇEYE 'YÜK' OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl başlattığı telafi çalışmasından kötü haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, bu farkın giderilmesinin sadece 2025 emeklileriyle sınırlı kalamayacağı ve bütçeye "ağır yük" getireceği değerlendirildi.

Sonuç olarak; milyonlarca kişinin beklediği telafi düzenlemesi rafa kalktı. Mevcut durumda, 2025 ve sonrasında emekli olanlar için herhangi bir iyileştirme çalışması bulunmuyor.

1999 SONRASI MEMURLAR İÇİN '60 YAŞ' DUVARI YIKILMIYOR

Emeklilikte yaş şartının sadece 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları (EYT) kapsadığını hatırlatan Kıvanç, bu tarihten sonra işe giren memurlar için tablonun karanlık olduğunu vurguladı.

Enflasyon tahmini açıklandı memur emekli zammında oran göründü

Prim Günü Yetmiyor: 9150 prim günü olan bir memur bile olsanız, sigorta başlangıcınız 15 Ağustos 2000 ise 60 yaşını doldurmadan emekli olamazsınız.

EYT Kapsamı Dışı: e-Devlet’te görünen 60 yaş sınırı, bu grup için tamamen bağlayıcı ve yaş şartı aranmaksızın emeklilik bu kişiler için yasal olarak mümkün değil.

KKTC’DE ÇALIŞANLARA 1 MİLYON TL’LİK EMEKLİLİK FATURASI

Yurt dışında, özellikle de KKTC’de çalışan Türk vatandaşları için emeklilik hakkı artık "servet" değerinde.

Borçlanma Bedeli: 2026 yılı asgari ücreti üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 6,5 yıllık bir yurt dışı borçlanmasının bedeli yaklaşık 1 milyon 159 bin TL'ye ulaştı.

Bayram emeklinin neyine! Bir darbe de ikramiyeden geliyor!

GSS Borcu Tuzağı: KKTC’de bulunulan dönemler için haksız yere GSS borcu çıkarılan vatandaşlar, o dönemde adada ikamet ettiklerini kanıtlayan belgelerle SGK’ya başvurarak bu borçtan kurtulabilirler. Aksi takdirde, bu "hayali" borçlar emeklilik aşamasında engel olarak karşılarına çıkıyor.

BAĞ-KUR’LUNUN ÇIKIŞ YOLU: 5400 GÜNLE KISMİ EMEKLİLİK

BAĞ-KUR kapsamında prim ödeyen ancak 9000 günü tamamlayamayan erkek sigortalılar için "kısmi emeklilik" tek çare olarak duruyor.

8 Eylül 1999 öncesi girişi olan BAĞ-KUR’lular için 5400 prim günü ve 58 yaş şartı bulunuyor.

Prim günü 3600 seviyelerinde kalanlar, isteğe bağlı sigorta ile bu süreyi 5400 güne tamamlamaları halinde emekli aylığına hak kazanabiliyorlar.