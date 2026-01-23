Emeklilerin hesabına bugün yatacak!

Emeklilerin enflasyon ve seyyanen zam farkı bugün hesaplara yatıyor. İşte detaylar...

Milyonlarca emeklinin enflasyon farkı ve seyyanen zam farkı bugün hesaplara yatırılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı (4/C) kapsamında aylık alanlar ile harp ve vazife malullerinin ödemelerinin bugün (23 Ocak 2026) gerçekleştirileceğini açıkladı.

KİMLER ALACAK?

Bakan Işıkhan’ın paylaştığı verilere göre bugünkü ödeme planı şu şekilde:

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara toplam 19,1 milyar lira zam farkı ödenecek.

Aylığı yeni bağlananlara toplam 2,7 milyar lira emekli ikramiyesi farkı yatırılacak.

Harp ve vazife malulleri ile hak sahiplerine 2025 yılına ait toplam 1,8 milyar lira ek ödeme yapılacak.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Emekliler ödemelerini aylık aldıkları banka hesaplarından veya PTT şubelerinden çekebilecekler.

YÜZDE 18,48 ZAM YAPILMIŞTI

En düşük emekli aylığına yüzde 12,9 olarak ortaya çıkan enflasyon farkının üzerine eklenen yeni oranlar birlikte yüzde 18,48 oranında zam yapılmıştı.

Böylece en düşük emekli aylığı 20 bin lira olmuştu

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

