Emeklilere pazar desteğinin ödeneceği tarih belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), artan yaşam maliyetleri karşısında geçim sıkıntısı yaşayan emeklilere yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan Emekli Pazar Desteği programı ile 2026 yılında 20 bin emekliye kişi başı 10 bin TL destek sağlanacak. Ödemeler ramazan ayında yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), artan hayat pahalılığı karşısında geçim mücadelesi veren emeklilere yönelik sosyal desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Ocak ayında, 8 sosyal destek paketi ile 1.822.543.000 TL tutarında, 176 bin 66 haneye İstanbulkart desteğiyle 352.132.000 TL, engelli çocuğu olan 15 bin 637 anneye 93.822.000 TL destek sağlandı.

EMEKLİLERE YILLIK 10 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ

İstanbul’da ikamet eden ve sosyal destek başvurusunda bulunarak ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emeklilere yıllık 10 bin TL ödeme yapılacak. 2026 yılında 20 bin emekliye kişi başı 10 bin TL, toplamda 200 milyon TL destek sağlanacak.

Emekliye 10 bin TL pazar desteği: Başvurular resmen başladı - Dünya Gazetesi

İmamoğlu emeklilere pazar desteğini açıkladıİmamoğlu emeklilere pazar desteğini açıkladı

ÖDEMELER RAMAZAN AYINDA YAPILACAK

İBB, emeklilerin mutfak masraflarına katkı sunmak için pazar desteği ödemelerini Ramazan ayında yapacak.

Başvurular, Alo 153 Çözüm Merkezi ve https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılıyor.

BUGÜNE KADAR 100 MİLYON 760 BİN TL DESTEK

Emekli Pazar Desteği’nin başladığı 25 Kasım 2024 tarihinden bu yana, 10.076 haneye, hane başı 10 bin TL olmak üzere toplam 100 milyon 760 bin TL nakdi destek sağlandı.

BAŞVURU KOŞULLARI

Emekli Pazar Desteği’nden İstanbul sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal destek başvurusunda bulunan ve yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emekliler faydalanabiliyor.

