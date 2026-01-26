İmamoğlu emeklilere pazar desteğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, kurumun 2026 yılı yatırım ve hizmet bütçesini İBB Meclisi'ni sunarken artan hayat pahalılığı karşısında emeklilere yönelik pazar desteğini sürdürdüklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu yıl ki destek detaylarını açıkladı.

İMAMOĞLU EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİNİ AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024 yılında başlatılan uygulamayla, artan hayat pahalılığı karşısında emeklilere yönelik pazar desteğine başlamış, bugüne kadar 10 bin 76 emekliye toplam 100 milyon 760 bin TL ödeme yapmıştı.

İBB'nin 2026 bütçe sunumu İmamoğlu olmadan gerçekleşti! "Bu başarı hücrelerde tutulan arkadaşlarımızın başarısıdır"

İBB’nin pazar desteğinin bu yıl ki detaylarını Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından Ekrem İmamoğlu paylaştı. İmamoğlu, paylaşımında ekonomik koşullar nedeniyle zorlanan emeklilere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

İmamoğlu “23 yılda emeklilerimizi bu noktaya getirenler utansın. Biz emeklilerimizin yanındayız. Başlarını öne eğdirmeyeceğiz” ifadelerini kullanırken İBB’nin emeklilere yönelik pazar desteği için başvuruların başladığını duyurdu. Paylaşımda 2026 yılı için ise destek kapsamının genişletileceği belirtilirken, bu yıl 20 bin emekliye yıllık 10 bin TL pazar desteği verilmesi planlanıyor.

Başvuruların 26 Ocak 2026 itibarıyla başladığı destek programına, emekliler ALO 153 hattı ve sosyalyardim.ibb.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunabiliyor. İBB yetkilileri, destekle emeklilerin temel gıda harcamalarına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade ediyor.