Emeklilere kart çıkarttı: 1.5 milyon lira yardım sağladı


Efes Selçuk Belediyesi’nin hayata geçirdiği Emekli Efeslim Kart uygulamasıyla 2025 yılında aylık ortalama 80 emekliye toplam 1 milyon 449 bin TL tutarından destek sağlandı.

Efes Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Emekli Efeslim Kart uygulamasıyla emekli vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Emekli Efeslim Kart ile 2025 yılı içerisinde aylık ortalama 80 emekliye toplam 1 milyon 449 bin TL tutarından destek sağlandı.

Emeklilerin ekonomik olarak nefes almasını amaçlarken aynı zamanda yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen uygulamayla, emeklilerin yaşam alanlarına dokunarak sosyal dayanışma sağlıyor.

Emekli Efeslim Kart’tan; en düşük emekli maaşı olan 20 bin TL gelirle geçinmek zorunda kalan, hane içerisinde başka bir geliri bulunmayan ve kendisi ile ailesi adına bir konut dışında tapu kaydı olmayan emekliler yararlanabiliyor.

"EMEKLİLER UZUN SÜREDİR AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAMAYA ZORLANIYOR"

Emeklilerin her geçen gün ağırlaşan yaşam koşullarına dikkati çeken Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Emekli Efeslim Kart Projesi’nin bir ihtiyaçtan doğduğunu vurgulayarak, “Uzun yıllar çalışarak emeklilik hakkı kazanan vatandaşlarımız, ne yazık ki bugün dinlenme dönemlerinde ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Bu durum sadece bu yıla özgü değil; artan enflasyon ve zamlarla birlikte emekliler uzun süredir açlık sınırının altında yaşamaya zorlanıyor” dedi.

"EMEKLİ EFESLİM KART İLE BÜTÇELERİNE DESTEK SAĞLAMAYA ÇALIŞTIK"

Başkan Sengel, sosyal belediyecilik anlayışı ile emeklilerin yanında olmak için farklı uygulamalar hayata geçirdiklerini belirterek, “2024 yılından bu yana Emekli Efeslim Kart ile emekli vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışırken sosyal donatı alanlarımızda ve kafelerimizde emeklilerimizin daha uygun koşullarda sosyalleşebileceği alanlar oluşturduk. Emekli Efeslim Kart ile bütçelerine destek sağlamaya çalıştık. Halk Mark-ET aracılığıyla da emeklilerimizin daha ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimini önceliğimiz haline getirdik. Tüm baskılara rağmen emeklilerimizin yanında durmaya devam ediyoruz. Emeklilerin insanca, huzurlu ve uzun bir ömür sürmesi gerektiğine inanıyor; zorlu yaşam mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

