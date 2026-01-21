Emeklilere bayram ikramiyesi sürprizi: Kaç lira olacak? Ne kadar yatacak?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını ve ödeme takvimini merak ediyor. İşte emekli ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar...

Türkiye’de milyonlarca emeklinin büyük bir merakla beklediği 2026 yılı bayram ikramiyelerine ilişkin detaylar gün yüzüne çıktı. Sosyal güvenlik sistemindeki son güncellemelerle birlikte, Mart ve Mayıs aylarında kutlanacak dini bayramlar öncesinde yapılacak ödemeler için farklı hesaplamalar üzerinde duruluyor.

2026 YILI BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2024/05/03/nisan-ayi-enflasyonu-aciklandi-emekliye-zamda-son-durum-belli-oldu-ssk-ve-bag-kurlu-temmuzda-ne-kadar-zam-alacak.jpg

Ekonomi çevrelerinden sızan bilgilere göre, 2026 yılı için her bir bayramda ödenecek tutarın 5.000 TL seviyesine çıkarılması en kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.

Bu senaryo gerçekleşirse, emekliler yıl toplamında 10.000 TL ikramiye almış olacak. Alternatif olarak masada tutulan bir diğer seçenek ise rakamın 5.500 TL’ye yükseltilmesi. Teknik hesaplamalarda ise enflasyon farkı baz alındığında rakamın 4.700 TL ile 4.800 TL arasında kalabileceği de değerlendirilen ihtimaller arasında yer alıyor.

ÖDEME TAKVİMİ VE KAPSAM

İkramiyelerin, 20 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı ve 27 Mayıs’ta başlayacak Kurban Bayramı’ndan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması planlanıyor. Bu ödemelerden yararlanacak kesimler ise şu şekilde:

SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,

Hisseleri oranında dul ve yetim aylığı alanlar,

Şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller.

HİSSE ORANINA GÖRE ÖDEME DETAYLARI

2024/05/03/nisan-ayi-enflasyonu-aciklandi-emekliye-zamda-son-durum-belli-oldu-ssk-ve-bag-kurlu-temmuzda-ne-kadar-zam-alacak-3.jpg

İkramiye ödemeleri dosya bazlı yapıldığı için, tam ödeme sadece ana emekliye yapılıyor.

Hak sahiplerinden dul ve yetim aylığı alanlar, belirlenen tutarı hisse paylarına göre (örneğin %75, %50 veya %25) alacaklar.

İş göremezlik ödeneği alanlar için de benzer şekilde derece bazlı bir hesaplama uygulanacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

