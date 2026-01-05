Emekliler zammın adını koydu: Ölüm harçlığı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılının son enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 0,89 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon ise 30,89 oldu. Söz konusu verinin açıklanmasının ardından ise milyonlarca memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağ-Kur emeklisinin zam oranları ortaya çıktı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şubesi üyeleri, Samsun İŞKUR İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu okurken Kutlu, "2026 yılının başında, ülkemiz tarihinin en büyük yoksullaşma operasyonlarından biriyle daha karşı karşıyayız. Siyasi iktidar, sermayenin karlarını korumak ve bütçe açıklarını emekçinin sırtından finanse etmek adına kurguladığı 'kemer sıkma' politikasını tam gaz sürdürmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Emekliye yine hüsran: Süper, TÜİK'in yalanları ortada, talimatla belirlenen enflasyon ortada

"AYLIK DEĞİL ÖLÜM HARÇLIĞI"

“Önce asgari ücretliye dayatılan sefalet ücreti, şimdi de emeklilerin ve kamu emekçilerinin boğazına sarılan bir ilmeğe dönüşmüştür” diyen Kutlu, açıklamanın devamında “Bugün burada, sadece rakamları konuşmak için değil, yoksulluğumuzun mimarı olan siyasi iktidardan ve bu yoksulluğu 'bilimsel veri' kılıfıyla meşrulaştıran TÜİK’ten hesap sormak için toplanmış bulunuyoruz. 18 bin 900 lira bir aylık değil, bir ölüm harçlığıdır" sözlerini sarf etti.

“ ARTIK BIÇAK KEMİĞİ DELİP GEÇMİŞTİR”

“Bizler, bu ülkenin fabrikalarında, tarlalarında, dersliklerinde, atölyelerinde ömür tüketmiş, değer üretmiş, bugün ise 'bütçeye yük' olarak görülen milyonlarız. Ancak bilinmelidir ki, artık bıçak kemiği delip geçmiştir. Karşımızdaki tablo, basit bir 'geçim sıkıntısı' değil, planlı ve programlı bir 'sosyal cinayet' girişimidir.” denilen açıklamada, hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarının, enflasyonu düşürmek adı altında talebi kısmayı, yani halkın alım gücünü yok etmeyi hedeflediği ifade edildi.

Söz konusu politikanın en savunmasız kurbanlarının ise emekliler olduğuna dikkat çekilirken “Elimizdeki veriler ve 2025 yılının ikinci yarısındaki ekonomik göstergeler, 2026 Ocak ayında emeklileri bekleyen karanlık tabloyu netleştirmektedir.” denildi.

“ YOKSULLUK SINIRININ ÜÇTE BİRİNE BİLE DENK GELMEMEKTEDİR”

Basın açıklamasının devamında, “Öngörülerimiz ve sahadaki gerçekler göstermektedir ki; iktidar, resmi enflasyon rakamları dışında emekliye ve memura zırnık koklatmama niyetindedir. 'Enflasyonla mücadele' adı altında yürütülen süreç, aslında 'emekçiyle mücadele' sürecidir” ifadeleri kullanılarak “Konfederasyonumuz DİSK’in araştırma merkezi tarafından hazırlanan raporlar, önümüze konulacak olan 'zam' oranlarının bir artış değil, bir erime olduğunu kanıtlamaktadır” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamanın devamında, “2025 yılı son 6 aylık resmi enflasyonunun yüzde 12 civarında açıklanacağı varsayımıyla karşı karşıya kalacağımız tablo şöyledir: Ocak 2026’da işçi ve Bağ-Kur emeklilerine reva görülen artış oranı sadece yüzde 12 olacaktır. Çarşıda pazar fiyatlarının yüzde 50, kiranın yüzde 100 arttığı bir ortamda yüzde 12’lik artış, reel gelirde devasa kayıp demektir.” ifadelerine yer verildi.

“Toplu sözleşme tiyatrosu ve enflasyon farkı hesaplamaları sonucunda, memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı yaklaşık yüzde 18,4 olacaktır. Bu oran, geçmiş kayıpları telafi etmekten uzak olduğu gibi, gelecek 6 ayın enflasyonu karşısında daha ilk aydan eriyip gidecektir.” denilen açıklamada, “Hükümetin sözde bir 'yasal düzenleme' lütfetmesi durumunda dahi, en düşük emekli aylığının yaklaşık 18 bin 900 TL seviyesine çıkarılması planlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“Açlık sınırının 30 bin lirayı zorladığı bir dönemde, 18 bin 900 lira bir aylık değil, bir ölüm harçlığıdır.” sözlerinin sarf edildiği açıklamada, “Tüm bu hesaplamalar ışığında, Türkiye’deki ortalama emekli aylığının 23 bin 500 lira civarında kalacağı öngörülmektedir. Bu rakam, yoksulluk sınırının üçte birine bile denk gelmemektedir.” denildi.

"YOKSULLUĞUMUZUN SORUMLUSU SİYASİ İKTİDAR TETİKÇİSİ TÜİK"

Emeklilerin ortak açıklamasında “'Kök aylık' adı verilen ucube sistem yüzünden, yaklaşık 4 milyon emekli arkadaşımız, Ocak 2026’da yapılacak oransal zamlardan tek bir kuruş bile faydalanamama tehlikesiyle, yani 'sıfır zam' gerçeğiyle yüz yüzedir.” ifadelerine yer verilirken “Eğer emeklinin kök aylığı, yapılan yüzde 12’lik artışa rağmen Hazine destekli en düşük emekli aylığı sınırının altında kalırsa, bu emeklilerin eline geçen parada hiçbir artış olmayacaktır. Devletin kasasından çıkan para aynı kalacak, emeklinin cebine giren para aynı kalacak, ancak televizyonlarda 'emekliye zam yaptık' naraları atılacaktır. Bu, açıkça halkı kandırmaktır, bu açıkça hırsızlıktır.” ifadeleri kullanıldı.

“Yoksulluğumuzun teknik sorumlusu siyasi iktidarsa, uygulayıcı tetikçisi TÜİK’tir. Türkiye İstatistik Kurumu, açıkladığı her veriyle emeklinin sofrasındaki ekmeği küçültmektedir. TÜİK’in marketi nerededir? TÜİK’in kirasını ödediği ev hangi semttedir? TÜİK yöneticileri hangi faturaları ödemektedir? Bizim yaşadığımız enflasyon ile TÜİK’in açıkladığı enflasyon arasında dağlar kadar fark vardır” denilen açıklamada, “TÜİK, pinpon topu ve plastik leğen fiyatlarını baz alarak enflasyon hesaplarken; emekli peynir, zeytin, et, süt, doğal gaz ve kira fiyatları altında ezilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Emekliler, resmi enflasyonun sokağın gerçeği ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını vurgulayarak “TÜİK’in verilerine göre yapılan maaş ve aylık zamları, aslında reel gelirlerin düşürülmesi operasyonudur. Bizler, bu kurumun başkanından ve verileri manipüle eden her bir bürokratından, gasbettikleri haklarımız için hukuk önünde ve tarih önünde hesap soracağız." dedi.