Emekliler sokağa indi!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Tüm Emekliler Sendikası, en düşük emekli aylıklarına yapılan bin liralık seyyanen zam sonrası Ankara'da eylem yapıyor.

Milyonlarca emeklinin asgari ücretin altında bir aylığa mahkum edilmesine tepkiler dinmiyor. Emekliler en düşük emekli aylığının 20 bin lira olması ve hayat pahalılığı karşısında geçinememelerine karşı Ankara'da eylemdeydi.

Tüm Emekliler Derneği'nin çağrısı ile bir araya gelen emekliler kendilerine dayatılan koşullara isyan etti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

