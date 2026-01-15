AKP'li vekilden düşük emekli aylığı itirafı: Topu belediyelere attı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Meclis’ten gelecek "insanca yaşam" müjdesindeyken, AKP'li Resul Kurt’tan itiraf mahiyetinde bir açıklama geldi.

Hayat pahalılığının emekliyi vurduğunu itiraf eden Kurt, çözüm adresi olarak merkezi hükümeti değil, yerel yönetimleri gösterdi.

EMEKLİ MAAŞI TARTIŞMALARI MECLİS'İ GERDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bugün en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.

Muhalefetin "açlık sınırının altındaki bu rakam sefalettir" tepkileri ve CHP milletvekillerinin 8 gündür sürdürdüğü Genel Kurul’u terk etmeme eylemi gölgesinde söz alan AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, emeklilerin yaşadığı ekonomik darboğazı kabul etti.

"TOPU TACA ATAN" ÖNERİLER: "BELEDİYELER DESTEKLESİN"

Resul Kurt, yaptığı konuşmada yüksek kira bedelleri ve fahiş fiyat artışlarının farkında olduklarını belirterek, çözüm için yerel yönetimlerin devreye girmesi gerektiğini savundu. Kurt’un sosyal devletin sorumluluğunu belediyelere devreden önerileri oldu.

Kurt şunları söyledi:

“Dolayısıyla, düşük gelirli, kira ödeyen, geçim sıkıntısı çeken emeklilerin sosyal yardımlar, yerel yönetimler yönünden desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerin emeklilere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, ev sahibi olmayan düşük gelirli emeklilerimizin kamuya ve belediyelere ait arsalarda kat karşılığı projelerle yapılacak konutlarda, düşük bedellerle kiracı olarak oturmalarının sağlaması, ulaşım, doğalgaz, su, elektrik gibi konularda ücretsiz yararlandırılması önem taşımaktadır.”