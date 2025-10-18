Emekli olduktan sonra köyüne döndü: 10 dönümlük tarlası gelir kaynağı oldu!

Demirci'de kiraz, badem ve kestane üretiminin yanında son yıllarda kapama bahçe modeliyle ceviz üretimi artış gösterdi. İlçe merkeziyle Akdere, Mahmutlar, Çanakçı, Söğütçük ve Küpeler gibi 25'e yakın kırsal mahallede, toplam 13 bin 400 dekar alanda yaklaşık 500 ton ceviz üretiliyor.

76 yaşındaki Hüseyin Sönmez, 1974 yılında başladığı memuriyet hayatını tamamladıktan sonra doğduğu mahalleye dönerek 10 dönümlük tarlasına ceviz dikti. Sönmez, 12 yıl önce diktiği fidanlardan 4 yıl önce ürün almaya başladığını belirtti.

"EKİM AYI ORTASINDA CEVİZLERİMİZ HASADA GELİYOR"

Evli ve 3 çocuk babası olan Sönmez, tarlasında ürettiği cevizleri perakende olarak İzmir başta olmak üzere birçok ile gönderiyor.

Cevizlerin hasat sürecine ilişkin bilgi veren Sönmez, "Ekim ayı ortasında cevizlerimiz hasada geliyor. Ağaç silkeleme makinesiyle, altına serilen örtüler üzerine döküyoruz. Kabuğundan ayrılan cevizleri daha sonra güneşte kurutuyoruz." dedi.

Ceviz yetiştiriciliğinin zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Sönmez, "Mazı kadar olduğu zaman iç kurdu ilacı atıyorum. Ağacın dibine kendi imkanlarımızla ısırgan otu karışımıyla hazırladığım potasyumu veriyorum." ifadelerini kullandı.

"GELDİĞİMİZ YER BURASI, BURADAN ÇIKMAK İSTEMİYORUZ"

Sönmez, emeklilik sonrası üretime yönelmesinin kendisine hem moral hem de gelir sağladığını belirterek, şunları kaydetti: