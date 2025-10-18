Emekli olduktan sonra köyüne döndü: 10 dönümlük tarlası gelir kaynağı oldu!

Yayınlanma:
Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Hüseyin Sönmez, emekli olduktan sonra köyüne dönüp 10 dönümlük tarlasına ceviz fidanları dikerek üretime başladı.

Demirci'de kiraz, badem ve kestane üretiminin yanında son yıllarda kapama bahçe modeliyle ceviz üretimi artış gösterdi. İlçe merkeziyle Akdere, Mahmutlar, Çanakçı, Söğütçük ve Küpeler gibi 25'e yakın kırsal mahallede, toplam 13 bin 400 dekar alanda yaklaşık 500 ton ceviz üretiliyor.

emekli11.jpg

76 yaşındaki Hüseyin Sönmez, 1974 yılında başladığı memuriyet hayatını tamamladıktan sonra doğduğu mahalleye dönerek 10 dönümlük tarlasına ceviz dikti. Sönmez, 12 yıl önce diktiği fidanlardan 4 yıl önce ürün almaya başladığını belirtti.

emekli12.jpg

"EKİM AYI ORTASINDA CEVİZLERİMİZ HASADA GELİYOR"

Evli ve 3 çocuk babası olan Sönmez, tarlasında ürettiği cevizleri perakende olarak İzmir başta olmak üzere birçok ile gönderiyor.

Cevizlerin hasat sürecine ilişkin bilgi veren Sönmez, "Ekim ayı ortasında cevizlerimiz hasada geliyor. Ağaç silkeleme makinesiyle, altına serilen örtüler üzerine döküyoruz. Kabuğundan ayrılan cevizleri daha sonra güneşte kurutuyoruz." dedi.

emekli13.jpg

Ceviz yetiştiriciliğinin zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Sönmez, "Mazı kadar olduğu zaman iç kurdu ilacı atıyorum. Ağacın dibine kendi imkanlarımızla ısırgan otu karışımıyla hazırladığım potasyumu veriyorum." ifadelerini kullandı.

"GELDİĞİMİZ YER BURASI, BURADAN ÇIKMAK İSTEMİYORUZ"

Sönmez, emeklilik sonrası üretime yönelmesinin kendisine hem moral hem de gelir sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Emekli olduktan sonra memleketimiz Demirci'ye geldik. Köyümüzdeki tarlamıza ceviz diktim. Cevizin bakımı zahmetli ama insan kendi emeğinin karşılığını görünce mutlu oluyor. Yaz aylarında eşimle birlikte köyümüze gelip bahçemizde çalışıyoruz. Gençlere nasihatim, tarımla uğraşsınlar. Hep tüketici olmayalım, üretici de olalım. Allah'a şükür, 3-4 yıldır emeğimizin ekmeğini yiyoruz. Masrafımız oluyor ama bunlar bizim evladımız gibi. Geldiğimiz yer burası, buradan çıkmak istemiyoruz."

Kaynak:AA

