Emekli maaşını artırmanın formülü ortaya çıktı

Artan yaşam maliyetleri, yüksek enerji faturaları ve günlük giderler, emeklilerin bütçelerini zorlamaya devam ediyor.

Uzmanlar, maaşını artırmak isteyen emeklilerin bazı adımları takip ederek gelirlerini ciddi şekilde yükseltebileceğini söylüyor. İşte emekli maaşını artırmanın formülü:

SGK KAYITLARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİN

Emekli maaşını artırmanın ilk ve en önemli adımı, SGK kayıtlarının gözden geçirilmesi olarak öne çıkıyor. Eksik prim günleri veya hatalı ödeme kayıtları, maaşın düşük olmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, e-Devlet üzerinden veya SGK merkezlerinden prim günlerinin ve ödemelerin düzenli kontrol edilmesini öneriyor. Eksik primler tamamlandığında maaşlarda ciddi artış sağlanabiliyor.

BANKA PROMOSYONLARINI KAÇIRMAYIN

Emekli maaşını kendi bankasına taşımak isteyenler, yüksek promosyon fırsatlarıyla ek gelir elde edebiliyor.

Farklı bankaların tekliflerini karşılaştırmak ve en yüksek promosyonu almak, maaşı artırmanın en hızlı yollarından biri olarak öne çıkıyor.

Emekli promosyonlarındaki gizli tehlike ortaya çıktı

EK GELİR İÇİN PART-TIME VE FREELANCE İŞLER

Ek gelir elde etmek isteyen emekliler, yaş ve sağlık durumlarına uygun part-time veya freelance işler yapabilir. İnternet üzerinden yapılabilen çeviri, danışmanlık, el işi ürün satışı veya yazı yazma gibi işler, hem gelir sağlar hem de emeklinin aktif kalmasına yardımcı olur.

Uzmanlar, ek işin sağlık ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemeyecek şekilde seçilmesi gerektiğini vurguluyor.

BELEDİYE VE DEVLET DESTEKLERİNDEN YARARLANIN

Emekliler, belediyeler ve devlet kurumlarının sunduğu ek destekleri takip ederek maaşlarını artırabilir. Örneğin, bazı belediyeler şartları uygun Horoz Kart sahiplerine 4.500 TL’ye kadar ısınma yardımı sağlıyor.

Uzmanlar, emeklilerin haklarını bilmeleri ve başvuruları zamanında yapmaları durumunda bu desteklerin maaşları üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirtiyor.

EMEKLİLİK PLANLAMASINI GÖZDEN GEÇİRİN

Erken emeklilik yerine prim günlerini tamamlayarak veya ek süre çalışarak maaş miktarını artırmak mümkün. Uzmanlar, emeklilik planlamasının uzun vadede maaş artışında kritik rol oynadığını söylüyor. Bu nedenle SGK danışmanlarından destek alarak en doğru stratejiyi belirlemek önemli.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Uzmanlar, emeklilerin haklarını takip etmelerinin ve mevcut fırsatları değerlendirmelerinin yaşam standartlarını yükseltmede büyük fark yarattığını belirtiyor.

Maaş artırma yollarının sadece finansal kazanç sağlamadığını, aynı zamanda emeklilerin ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirdiğini vurguluyorlar.