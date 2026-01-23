Elinde bu iki metal bulunan büyük kar etti

Küresel piyasalar çalkalanıyor, değerli metaller durdurulamaz bir ralliye kalktı.

23 Ocak 2026 Cuma günü, küresel ve yerel piyasalarda "değerli metaller depremi" yaşanıyor.

Altın rekor kırdı: Gram 7 bin liraya koşuyor!

Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli limanlara sürerken fiyatlar tarih yazıyor.

GÜMÜŞ 100 DOLAR SINIRINA DAYANDI

Sanayinin can damarı olan metallerden gümüş ve platin rekor kırdı. Altına göre fiyatı daha düşük kalan bu iki metal alınabilirliği de daha yüksek.

Gümüş: Ons başına 99,3 doları aşarak 100 dolar sınırına dayandı.

Platin: Ons başına 2 bin 684 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

İki metaldeki bu rekor yükseliş elinde gümüş ve platin bulunduranlara büyük kazanç sağladı.

NEDEN YÜKSELİYOR?

Trump’ın Grönland konusundaki "kalıcı erişim" iddiaları ve AB’nin buna karşı "hazırız" mesajı vermesi küresel risk algısını zirveye taşıdı.

Dolar endeksinin son iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesi, değerli metalleri daha cazip hale getirdi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayacağı öngörüsü, faiz getirmeyen altına olan talebi kamçıladı.