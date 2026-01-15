Dünyanın iki dev bankasının karı tahminleri yerle bir etti

Küresel piyasaların en etkili aktörlerinden Goldman Sachs, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde beklentileri aşan bir performans sergiledi.

Bankanın net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış göstererek 4,6 milyar dolara fırladı.

Bankacılık devleri 2026 için tahminlerini tek tek açıkladı: Altın rekora doymayacak

Hisse başına karın 14,01 dolara tırmandığı bu tabloda en dikkat çekici detay ise gelirin yüzde 3 azalmasına rağmen kârın artmış olmasıdır.

TOPLAM KARDA YÜZDE 20'LİK ARTIŞ

Bu durum, bankanın "maliyet yönetimi" adı altında çalışanlarını veya operasyonel yüklerini baskılayıp sermaye sahiplerine daha fazla pay aktardığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Bankanın 2025 yılı genelinde elde ettiği toplam kar ise yüzde 20 artarak 17,2 milyar dolar gibi astronomik bir seviyeye ulaştı.

MORGAN STANLEY: KRİZDEN BESLENEN REKOR BÜYÜME

Bir diğer dev Morgan Stanley ise hem kar hem de gelir kalemlerinde piyasa tahminlerini yerle bir etti. Bankanın dördüncü çeyrek net karı bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 4,4 milyar dolara yükselirken, yıllık bazdaki kar artışı yüzde 26'yı bularak 16,9 milyar dolara çıktı.

Morgan Stanley'den ters köşe yapan altın ve gümüş tahmini

Morgan Stanley’nin 2025 yılı toplam geliri ise yüzde 14 artarak 70,6 milyar dolara ulaştı. Küresel belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin zirve yaptığı bir yılda, bu bankanın gelirlerini bu denli artırması; paranın "güvenli liman" arayışından ve yüksek faiz ortamından en çok bu dev yapıların beslendiğini kanıtlıyor.