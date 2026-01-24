Düğünlerde IBAN dönemi başladı! Enflasyon vurunca çözüm bu oldu

Düğünlerde IBAN dönemi başladı! Enflasyon vurunca çözüm bu oldu
Yayınlanma:
Yüksek enflasyon, düğünleri bile değiştirdi. 200 TL’lik banknotun yetersiz kalmasıyla nakit takı dönemi gerilerken, davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı. Zarfa sığmayan paralar hem davetlileri hem de ev sahiplerini zorluyor. IBAN’lı düğünler artık istisna değil, yeni normal hâline geliyor.

AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle oluşan yüksek enflasyon, Türk lirasının alım gücünü eritirken 200 TL’lik banknot, sıradan harcamalarda bile yetersiz kalıyor. Market alışverişinden kira ödemesine kadar birçok alanda vatandaşlar, nakit taşıma sorunu yaşıyor. Nakitle yapılan ödemeler artık yalnızca büyük harcamalarda değil, gündelik alışverişte de zorlaşıyor.

Birkaç bin liralık bir ödeme için çanta dolusu para taşımak gerekebiliyor. ATM'lerden parça parça çekilen bu tutarlar hem zaman kaybına hem de güvenlik risklerine neden oluyor. Özellikle maaş dönemlerinde ATM’lerde uzun kuyruklar oluşuyor. Kadınlar ve yaşlılar için hırsızlık riski daha da artıyor.

DÜĞÜN DAVETİYELERİNDE IBAN DÖNEMİ

Yüksek kupürlü banknotların yetersiz kalması, sosyal yaşamı da değiştiriyor. Düğünlerde nakit ve takı yerine IBAN’lı davetiyeler öne çıkıyor.

İktidar medyasından Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; “Nakit getirmeyin” notu düşülen düğünlerde, para takmak yerine banka üzerinden gönderim tercih ediliyor. Zarfa sığmayan paralar hem davetlileri hem de ev sahiplerini zorluyor.

ÇANTA DÖNEMİ

Konut kiralama sürecinde peşinat, depozito ve komisyon ödemeleri çanta dolusu nakit gerektiriyor. Kiracılar ev tutmak için fiziksel para taşımak zorunda kalıyor. Benzer şekilde, kuyumcu ve pazar alışverişlerinde de küçük harcamalar büyük meblağlara ulaşıyor. Cüzdanlar ağırlaşırken, bozuk para sıkıntısı ve para üstü sorunları hem alıcıyı hem satıcıyı zorluyor.

Uzmanlara göre, 200 TL’lik banknotun yetersiz kalması yeni ve daha yüksek değerli banknotların basılması fikrini gündeme getiriyor. Ancak bu çözümün kısa vadeli olduğu, enflasyon kontrol altına alınmadıkça paranın değer kaybının süreceği vurgulanıyor. Ekonomistler, kredi kartı, temassız ve dijital ödemelerin yaygınlaştırılmasını öneriyor.

Buna karşın kart kullanımının da dikkatli yönetilmesi gerektiği, yüksek faiz ve borçlanma risklerine karşı bireylerin bilinçli hareket etmesi gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, nakit sorununa kalıcı çözümün fiyat istikrarıyla sağlanabileceğini ifade ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

