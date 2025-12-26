Doları olanı sevindirecek yükseliş!

Yayınlanma:
Döviz kurlarında hareketlilik sürerken haftanın son gününde yükseliş dolardan geldi. Dolar, TL karşısında yükselerek 43 lira sınırına yaklaştı.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Elinde döviz bulunduran ve bozdurmayı düşünenler güncel Euro, dolar fiyatlamalarını takip ediyor.

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında yatay hareketlilik dikkat çekiyor.

Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Euro yakın zamanda TL karşısında tarihi bir seviyeye gelerek 50 TL sınırını aştı. Euro, iç piyasada Merkez Bankası'nın 11 Aralık'ta 150 baz puan indirime gitmesinin ardından 50 lirayı aşarak rekor kırmıştı.

Haftanın son gününe ise düşüşle başladı. 50 kuruş yükselişle 50, 67'den işlem gören Euro kuru 50,50'ye kadar geriledi.

Dolar ise Euro kurunun tersine yükselişe geçti. Haftanın son günü gelen bu yükseliş doları olanları sevindirdi.

FED KARARI ETKİSİ

Küresel piyasalarda ise Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz karı etkili oldu. Fed'in kararına odaklanan piyasalar beklentiler doğrultusunda gelen faiz kararı ile rahat bir nefes aldı. Fed 25 baz puan indirime gitti.

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

Piyasa beklentilerinin aksine bir kararın gelmesi endişe yaratıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi konusunda Powell'a olan baskısı biliniyor. Faizin sabit tutulması hem piyasa beklentilerinin dışında hem Trump-Powell gerilimini tırmandırma potansiyeline sahip olacaktı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

2022/03/11/dolar-ve-euro.jpg

Alım satım yapacaklar kurdaki hareketliliği merak ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar ne olacak?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, euro 26 Aralık gününün ilk saatlerinde tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,20

ALIŞ(TL) 42,9200

SATIŞ(TL) 42,9297

Euro % -0,11

ALIŞ(TL) 50,5708

SATIŞ(TL) 50,5979

İngiliz Sterlini % -0,24

ALIŞ(TL) 57,9255

SATIŞ(TL) 57,9430

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
