Dolar zayıflayacak! Dev banka açıkladı

Bank of America (BofA), dolar yatırımcısı ve küresel piyasalar için önemli bir uyarıda bulundu. Analistler, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte doların çoğu para birimi karşısında değer kaybedeceği bir döneme girildiğini vurguluyor.

Özellikle Trump yönetiminin ekonomi politikaları ve Fed’in bağımsızlığına dair tartışmalar, doların küresel gücü üzerindeki baskıyı artırıyor.

FED FAİZ İNDİRİRSE DOLARIN KORUNMA KALKANI ÇÖKECEK

Bank of America analistlerine göre, Fed’in faiz indirim süreci dolar için çift taraflı bir risk barındırıyor. Dev bankanın raporundan çarpıcı detaylar öne çıktı.

Nobel ödüllü ekonomistten Fed ile uğraşan Trump uyarısı: "Ekonomik intihar"

Fed’in faiz indirimleri, ABD ile diğer ülkeler arasındaki faiz farklarının daralmasına neden olacak. Faiz indirimleri sonucunda, zayıf bir dolara karşı ABD varlıklarını koruma maliyeti düşecek.

2025 yılında dolar risklerine karşı korunmanın önündeki temel engel olan "yüksek maliyetler", faiz indirimleriyle birlikte ortadan kalkacak ve bu durum değer kaybını hızlandıracak.

TRUMP VE FED BAĞIMSIZLIĞI: DOLAR İÇİN 'KUSURSUZ FIRTINA'

BofA analistleri, sadece para politikasına değil, ABD’deki yeni siyasi iklime de dikkat çekiyor. Raporda doların geleceğini zorlayacak siyasi faktörler yer aldı:

Trump yönetiminin konut maliyetlerini düşürme çabası, Fed’i daha fazla faiz indirimine teşvik edebilir. Fed’in bağımsızlığına ilişkin ortaya çıkan riskler ve tartışmalar, dolar için potansiyel bir zorluk teşkil ediyor.