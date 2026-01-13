Nobel ödüllü ekonomistten Fed ile uğraşan Trump uyarsı: "Ekonomik intihar"

Küresel finans dünyası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik artan siyasi gözdağı ve Adalet Bakanlığı’nın devreye girmesiyle çalkalanırken; en sert uyarı, kurumlar üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Daron Acemoğlu’ndan geldi.

ABD'de neler oluyor? Fed Başkanı Powell video çekip tehdit edildiğini açıkladı

Bloomberg TV'ye konuşan Acemoğlu, özerk bir merkez bankasının lüks değil, modern ekonominin ayakta kalabilmesi için temel bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI SİYASİ BİR TERCİH DEĞİLDİR

Fed’in aldığı kararlar sebebiyle cezai bir soruşturma kıskacına alınmasını "tehlikeli bir örnek" olarak tanımlayan Acemoğlu, bu durumun piyasalardaki güveni kökten yok edeceğini savundu. Acemoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer para politikası bir başkanın tercihlerine veya siyasi ajandasına göre şekillenmeye başlarsa, piyasaların güveni kalıcı olarak sarsılır. Fed'in bağımsızlığı, fiyat istikrarı ve ekonomik büyümenin temel taşıdır."

11 merkez bankasından Powell'a destek

KÜRESEL DAYANIŞMANIN ÖNEMİ

Avrupa ve İngiltere gibi dev merkez bankalarının Powell ile sergilediği ortak duruşu değerlendiren Nobel ödüllü iktisatçı, bu sıradışı tepkinin meselenin ciddiyetini kanıtladığını belirtti. Acemoğlu, dünya genelindeki ekonomi yönetimlerinin bu denli keskin bir bildiri yayınlamasının, finansal sistemin ana direği olan Fed’in ne kadar büyük bir tehdit altında olduğunun tescili olduğunu vurguladı.

KAPSAYICI KURUMLARDAN ÇIKIŞ RİSKİ

Ünlü eseri "Ulusların Düşüşü"ndeki kurumsal teorilerine atıfta bulunan Prof. Dr. Acemoğlu, Fed gibi mekanizmaların siyasallaşmasının ABD’yi "kapsayıcı" modelden uzaklaştırarak "sömürücü" bir yapıya sürükleyebileceğini söyledi. Kurumsal erozyonun bir gecede yaşanmadığını ancak her saldırının bu yapıyı içten içe bitirdiğini ifade eden Acemoğlu, "Bugün gördüğümüz baskılar, yarın ekonomik kararların rasyonellikten uzaklaşmasına yol açabilir" dedi.

2026 EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ İÇİN KRİTİK EŞİK

Siyasetin, konut kredisi maliyetlerini düşürmek ve borçlanma yükünü hafifletmek için Fed’e yaptığı müdahalelerin halk için "zehirli bir hediye" olduğunu savunan Acemoğlu, bu hamlelerin uzun vadede enflasyonist bir felakete kapı aralayacağını belirtti.

Powell’ın baskılar karşısında geri adım atmayan tutumunun kritik olduğunu hatırlatan Acemoğlu, hukukun üstünlüğü çerçevesinde özerkliğin korunması çağrısında bulundu.