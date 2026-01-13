11 merkez bankasından Powell'a destek

11 merkez bankasından Powell'a destek
Yayınlanma:
ABD’de Trump yönetiminin cezai soruşturma tehditleriyle kıskaca aldığı Fed Başkanı Jerome Powell’a dünya bankalarından destek geldi. 11 merkez bankası ortak bir bildiriyle "bağımsızlık" vurgusu yaptı.

Dünya finans devlerinin dümenindeki isimler, Trump yönetiminin ağır baskısı ve Adalet Bakanlığı üzerinden yürütülen soruşturmalarla hedef tahtasına oturtulan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile dayanışma sergilemek üzere bir bildiri kaleme aldı.

13 Ocak 2026 itibarıyla yayınlanan bildiride, para politikalarının siyasi mülahazalardan uzak tutulması gerektiği hatırlatıldı.

Merkez bankası yetkilileri yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hizmet ettiğimiz halkın çıkarları doğrultusunda fiyat, finansal ve ekonomik istikrarı sağlamak son derece önemlidir. Bu nedenle, hukukun üstünlüğüne ve demokratik hesap verebilirliğe tam saygı göstererek bu bağımsızlığı korumak kritik önem taşımaktadır."

11 ÜLKEDEN ORTAK SES

Aralarında Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın da bulunduğu 11 stratejik kurumun imza attığı bu metin, küresel piyasalarda "siyasi müdahale" korkusunun hangi boyutlara ulaştığını kanıtladı.

Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem, Powell’a olan desteğini açık bir mesajla yineleyerek, "Başkan Powell zor koşullar altında çok iyi bir iş çıkarıyor. Fed'i siyasi beklentilere değil, ekonomik kanıtlara dayalı kararlar almaya yönlendiriyor" dedi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da benzer şekilde para politikasında özerkliğin hayati bir gereklilik olduğunu savunarak Powell’ın duruşunu övdü.

POLİTİK GERİLİMİN GÖLGESİNDE PİYASALAR

Trump yönetiminin, Fed binasının restorasyon bütçesi üzerinden Powell'a yönelik başlattığı "yolsuzluk" suçlamaları, finans çevreleri tarafından para politikasına müdahale girişimi olarak okunuyor.

Powell, pazar gecesi yayınladığı video mesajında, maruz kaldığı baskıların asıl nedeninin halkın yararına aldıkları faiz kararları olduğunu iddia etmişti. Bu belirsizlik iklimiyle birlikte dolar endeksi zayıflarken; altın, gümüş ve bakır fiyatlarında tarihi rekorlar peş peşe geldi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

