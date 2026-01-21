Doktorun "Vitaminin eksik bunları ye" dediği emekli isyan etti: Al da ye bakayım!

En düşük emekli aylığını, zam oranına ek bin 62 liralık artışla 20 bin liraya yükseltecek düzenleme yasalaşmayı beklerken emekli açlık sınırının altında geçim mücadelesini sürdürüyor.

Doktorun "ye", hesabındaki paranın "yeme" dediği emekli Hatice Demirer, emeklinin ne duruma geldiğini kendi hikayesiyle anlattı.

DOKTORUN "VİTAMİNİN EKSİK BUNLARI YE" DEDİĞİ EMEKLİ İSYAN ETTİ: AL DA YE BAKAYIM!

Kağıthane pazarında konuşan emekliler içinde bulundukları durumu anlattı. O emeklilerden Hatice Demirer, doktorunun sağlıklı beslenme reçetesine isyan etti.

Pazarda aldıklarını bırakmak durumunda kaldığını ifade eden Demirer şöyle konuştu:

“Aldıklarımı bıraka bıraka geldim. Ne yapayım? 20 bin lirayı kiraya mı vereyim boğazıma mı yiyeyim? Kızlarım harçlık veriyor arada. Doktor vitamin eksikliğinden dolayı muz, karnabahar, pancar, avokado ye dedi, alamıyorum."

"Al da ye bakayım yiyebiliyor musun?"

"130 lira bir tane avokado. Nasıl yiyeceksin? 35 sene fındık tarlasında çalıştım, emek verdim sigorta da ödedim. Hastayım, doktordan çıkamıyorum. Hapım cebimde yarısını da alamadım. Buna bile para alıyorlar. Ödünç aldım şimdi. Vallahi ödünç aldım. Ne yapabilirim. Zor zor.”