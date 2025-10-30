Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Destek ödemeleri, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

YENİ DESTEK TUTARLARI BELİRLENDİ

2025 yılında yapılan düzenleme kapsamında doğum yardımı tutarları güncellenmişti. Yeni uygulamaya göre, ailelere ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL destek sağlanıyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Doğum yardımı başvuruları, e-Devlet ya da “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan aileler, ödeme bilgilerini aynı platformlardan görüntüleyebiliyor.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2025 yılında devlet, doğum yapan annelere çeşitli kalemlerde maddi destek sağlamaya devam ediyor. Doğum yardımı kapsamında 5.000 TL’ye kadar ödeme yapılabilmesi için belirli şartların karşılanması gerekiyor. Bu tutar, doğum yardımı, süt parası ve iş göremezlik ödeneği gibi desteklerin toplamından oluşabiliyor.

DOĞUM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Süreç şu şekilde işliyor:

www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden “Doğum Yardımı Başvurusu” sayfasına giriş yapılır.

Aile.gov.tr doğum parası başvurusu ekranı üzerinden kontrol sağlanabilir.

Başvurusu onaylanan kişilere, PTT doğum parası sorgulama sonrası ödemeler yapılır.

DOĞUM YAPANA DEVLET NE VERİYOR?

2025 yılı itibarıyla annelere sağlanan başlıca ödemeler:

Doğum yardımı: İlk çocuk için 1.300 TL, ikinci çocuk için 1.500 TL, üçüncü ve sonrası için 2.000 TL

Süt parası: 820 TL

Analık iş göremezlik ödeneği: Çalışan anneler için 16.000 TL’ye kadar çıkabiliyor

Babalık parası: 2025’te 5 günlük izin için işveren tarafından ödeniyor, SGK desteği bulunmuyor

Bu kalemler birlikte değerlendirildiğinde, e-Devlet üzerinden başvuru yapan anneler toplamda 5.000 TL ve üzeri destek alabiliyor.

1 ÇOCUĞUN DOĞUM PARASI NE KADAR?

2025 yılında ilk çocuk için doğum yardımı 1.300 TL, buna ek olarak 820 TL süt parası ödeniyor. Eğer anne sigortalı çalışıyorsa, doğum sonrası ayrıca iş göremezlik ödeneği de alabiliyor. Bu ödemeler e-Devlet başvurusu sonrası PTT aracılığıyla yapılabiliyor.

16.000 TL DOĞUM PARASI NASIL ALINIR?

Yaklaşık 16.000 TL tutarındaki doğum desteği, çalışan annelere yönelik analık iş göremezlik ödeneği olarak ödeniyor. SGK tarafından verilen bu destek, doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün üzerinden, günlük brüt maaşa göre hesaplanıyor.

Brüt maaşı yüksek olan çalışan anneler daha fazla ödeme alabiliyor.

İşveren bildirimi yapılması gerekiyor, e-Devlet üzerinden bu ödenek için ayrıca başvuru yapılmıyor.

SÜT PARASI VE DOĞUM YARDIMI NASIL ALINIR?

Doğum yardımı ve süt parası başvuruları birlikte yapılabiliyor. Aile.gov.tr veya e-Devlet üzerinden başvuru tamamlandıktan sonra, ödemeler PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Doğum yardımı ve süt parası ayrı haklardır.

Her iki ödeme için de e-Devlet veya PTT sorgulama yapılabilir.

Babalık parası için SGK’ya ayrıca başvuru yapılması gerekmez.

Anneler, e-Devlet doğum yardımı başvurusu yaparak doğum yardımı, süt parası ve analık iş göremezlik ödeneği gibi desteklerden yararlanabiliyor. Başvurusu onaylananlar, PTT doğum parası sorgulama ile ödemelerini takip edebiliyor.