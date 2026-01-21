Devletin huzurevleri en ucuz otel odasından da pahalı çıktı

En düşük emekli maaşı alan yaklaşık 5 milyon emekli seyyanen zamla açlık sınırının altından kurtulmayı beklerken talebi karşılık bulmamış, zam haberi beklenirken kira ödemeye gücü olmayan emeklilerin tuvaleti dahi olmayan otel odalarındaki görüntüleri gündem olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İsteyenleri konuevlerimize yerleştirdik. Kabul etmeyenlerin bireysel tercihi" demişti.

Emeklinin gündem olan halinin ardından CHP Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye’deki huzurevlerinin ücretini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sordu. Aldığı yanıt, ucuz otel odalarıyla huzurevleri arasındaki fiyat farkını ortaya koydu.

DEVLETİN HUZUREVLERİ EN UCUZ OTEL ODASINDAN DA PAHALI ÇIKTI

Bakanlıktan gelen yanıta göre, 2025 yılı itibarıyla devlet huzurevlerinde tek kişilik odalar için belirlenen en düşük ücret 9 bin 736 TL oldu. En yüksek oda ücretinin ise 11 bin 87 TL’ye kadar çıktığı bildirildi.

BiirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine gçre; açıklanan rakamlara tepki gösteren CHP’li Başevirgen, huzurevi ücretlerinin emeklilerin gelir düzeyinin çok üzerinde olduğunu belirtti. Başevirgen, devlet huzurevlerinde oda ücretlerinin 10 bin TL sınırına dayandığını, buna karşılık düşük gelirli ve muhtaç emeklilerin daha ucuz ancak sağlıksız koşullardaki konaklama alanlarına yönelmek zorunda kaldığını ifade etti.

Başevirgen, mevcut tabloyla birlikte huzurevlerinin emekliler için erişilebilir bir sosyal hizmet olmaktan çıktığını vurgulayarak, bakım ve barınma hizmetlerine erişimde ciddi bir eşitsizlik yaşandığını dile getirdi.

"HUZUREVLERİNDE MALİYET YÜKSEK"

İktidar eliyle emekli aylıklarının eritildiğini kaydeden CHP’li Başevirgen, Bakanlıktan aldığı yanıtın ardından gazetecilere şu değerlendirmede bulundu:

“Bu ülkede yıllarca çalışan, prim ödeyen yaşlılarımıza iktidarın verdiği mesaj net, ‘Paran varsa yaşlan, yoksa kaderine razı ol.’ Bunun adı ihmaldir, tercihtir, sorumsuzluktur. AKP’nin sosyal politika anlayışı, yaşlıyı kamusal bir sorumluluk olarak görmek yerine ticari bir maliyet kalemi olarak ele alıyor."

"Huzurevleri sosyal hizmet olmaktan çıkarılıp, ücretli işletmelere dönüştürülmüş durumda. Yüzlerce emekli ve kimsesiz yaşlı, yüksek maliyetleri nedeniyle huzurevlerine giremediği için 5-6 bin TL’lik denetimsiz otellerde, pansiyonlarda, hijyen ve güvenlikten yoksun odalarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu bir tercih değil, AKP’nin bilinçli politik sonucudur.”