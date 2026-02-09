Dev banka 'kemerleri bağlayın' dedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) borsalarında geçtiğimiz hafta sonu görülen toparlanma çabasına rağmen, küresel yatırım bankası Goldman Sachs’tan piyasaları sarsacak bir uyarı geldi.

ABD hisse senetleri, hafta ortasındaki sert düşüşleri cuma günü neredeyse tamamen telafi etmiş olsa da Goldman Sachs, algoritmik fonların (algos) bu hafta net satıcı konumunda olacağını öngörüyor. Bankanın verilerine göre, S&P 500 (Standard & Poor's 500) Endeksi, vadeli ve opsiyon piyasalarında işlem yapan Emtia Ticaret Danışmanları'nın (CTA - Commodity Trading Advisors) satışlarını tetikleyecek seviyeleri çoktan aşmış durumda.

SENARYOLAR: PİYASA YÜKSELSE BİLE SATIŞ GELEBİLİR

Goldman Sachs ekibi tarafından hazırlanan notta, piyasanın yönü ne olursa olsun algoritmik fonların satış tarafında kalacağı şu verilerle paylaşıldı:

Piyasada yeni bir geri çekilme yaşanması durumunda bu hafta 33 milyar dolarlık satış tetiklenebilir.

S&P 500 Endeksi 6.707 puanın altına düşerse, önümüzdeki bir ay içinde 80 milyar dolarlık devasa bir sistematik satış dalgası oluşabilir.

Piyasa yerinde saysa bile CTA'ların bu hafta 15,4 milyar dolarlık hisse elden çıkarması bekleniyor. Endeks yükselse dahi fonların yaklaşık 8,7 milyar dolarlık satış yapması öngörülüyor.

YAPAY ZEKA BELİRSİZLİĞİ RİSK ALGILARINI BOZUYOR

Teknoloji dünyasındaki gelişmeler, finansal piyasalardaki temkinli duruşu destekliyor. Anthropic gibi şirketlerin iş görevlerini otomasyona yönelten yeni yapay zeka araçları, hangi şirketlerin bu süreçten kazançlı çıkacağına dair tartışmaları alevlendirdi. Analistler, beklentileri karşılayamayan teknoloji devlerinin sektöre güveni zedelediğini ve bazı firmaların yapay zeka ile güçlenirken bazılarının kalıcı yapısal sorunlarla karşılaşabileceğini vurguluyor.

"KEMERLERİNİZİ BAĞLAYIN"

Goldman Sachs stratejistleri Gail Hafif ve Lee Coppersmith, müşterilerine gönderdikleri notta riski hızlıca devredememenin piyasa içindeki dalgalanmayı artırabileceğini belirterek, genel fiyat hareketlerinin istikrar kazanmasının zaman alacağı uyarısında bulundu.