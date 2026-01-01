Çocuk yapanların borcu ertelenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 2025 yılı bilançosunu paylaştı. "Aile Yılı" ilan edilen 2025’te 81 ile yayılan proje aracılığıyla 136 bin 276 gence toplam 8 milyar 59 milyon lira ödeme yapıldı. Bakanlık, evlilik kredisi tutarlarını yaş gruplarına göre güncellerken, geri ödemeler için de "çocuk sahibi olma" şartına bağlı bir esneklik getirdiğini duyurdu.

YAŞINIZA GÖRE BORÇLANMA LİMİTİ: KİME NE KADAR KREDİ?

Bakanlığın yaptığı yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce 150 bin lira olan faizsiz kredi desteği yaş gruplarına göre yukarı çekildi. Ancak artan mobilya ve beyaz eşya fiyatları karşısında bu rakamların merhem olmuyor.

Yaş Aralığı Kredi Tutarı

18-25 Yaş (Her iki eş için) 250.000 TL

26-29 Yaş 200.000 TL

HER ÇOCUK İÇİN 12 AY 'NEFES' ALDIRILACAK

Projenin en dikkat çeken kısmını ise geri ödeme takvimi oluşturuyor. Bakanlık, projeden yararlanan ve evlendikten sonraki 48 ay (4 yıl) içerisinde çocuk sahibi olan çiftlerin borçlarını erteleyecek.

Doğal gazda destek dönemi daralıyor!

Alınan karara göre; her bir çocuk için geri ödemeler 12 ay boyunca dondurulacak. Bu hamle, nüfus artışını teşvik etme amacı taşısa da, genç çiftler için borç yükünü sadece ileriye öteleyen bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

TÜKETİCİLER SORUYOR: 250 BİN LİRA İLE EV KURULUR MU?

Bakanlığın 8 milyar lirayı aşan desteği bir başarı hikayesi olarak sunulurken, sokağın gerçeği çok daha farklı.

SGK uzmanı, gençlere ve kadınlara müjde diye duyurdu: Destek kapısı açıldı

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde ev kiralarının 20-30 bin lira bandına dayandığı, en temel beyaz eşya setinin 100 bin lirayı aştığı 2026 yılı başında, verilen kredinin sadece "çeyiz masrafının bir kısmını" karşıladığı belirtiliyor. Ücretli çalışanlar, borçla kurulan yuvalarda çocuk sahibi olmanın getireceği ek mali yükün, 12 aylık bir erteleme ile çözülemeyecek kadar ağır olduğuna dikkat çekiyor.