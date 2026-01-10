Çiftçiler günlerce grev yapmıştı: Yunanistan tarım ürünlerini korumaya aldı

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, 25 yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerin ardından Güney Amerika ticaret bloğu Mercosur ile yapılan serbest ticaret anlaşmasına büyük çoğunlukla onay verdi.

Yunanistan Tarım Bakanlığı’ndan paylaşılan bilgilere göre Atina, kendi çiftçisini ve yerel üretimini güvence altına alan sıkı şartların kabul edilmesiyle anlaşmaya "evet" oyu kullandı. Bu adım, özellikle Yunanistan tarım ürünlerinin uluslararası pazarda taklit edilmesini engelleyecek yasal bir koruma kalkanı anlamına geliyor.

AB'NİN DEV TİCARET ANLAŞMASINA ONAY ÇIKTI

AB nüfusunun yüzde 65’inin desteğini temsil eden 21 ülkenin onay vermesiyle, ticaret tarihinin en büyük anlaşmalarından biri için imzalar Paraguay’da atılacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bizzat katılacağı törenle resmileşecek anlaşma; Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'dan oluşan 270 milyonluk dev bir pazarı kapsıyor.

Anlaşmayla birlikte Yunan üreticiler, bölgeye girişteki yüksek gümrük vergilerinden muaf tutularak rekabet gücü elde edecek.

21 YUNAN ÜRÜNÜNE KORUMA KALKANI

Anlaşma kapsamında, Güney Amerika pazarında taklit ürünlere karşı koruma altına alınacak 344 Avrupa menşeli ürün listesine 21 Yunan ürünü dahil edildi. Listenin başında gelen Feta peyniri, Kalamata zeytini ve zeytinyağının yanı sıra şu ürünler de yasal koruma kazandı:

Kozani Safranı ve Sakız Adası Damla Sakızı

Korint Kuru Üzümü

Çeşitli bölgelere ait özel şaraplar ve Retsina

Üzüm rakısı Tsipouro

İHRACATTA 270 MİLYONLUK PAZAR HEDEFİ

Yunanistan, şu an 34,3 milyon avro seviyesinde olan Mercosur ülkelerine ihracatını bu anlaşmayla katlamayı planlıyor.

Mevcut hükümet, iç politikadan gelen eleştirilere karşı siyasi çerçevenin 2019 yılında belirlendiğini savunurken; ihracatçı küçük işletmeler için bürokratik engellerin kaldırılacağını ve 45 milyar avroluk bir destek fonunun devreye alınacağını duyurdu.