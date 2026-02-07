CHP'li üyenin emekli önergesi Belediye Meclisi'nde kabul edildi

CHP'li üyenin emekli önergesi Belediye Meclisi'nde kabul edildi
Yayınlanma:
CHP’nin önergesiyle Esenler’de emeklilere sosyal destek paketi oy birliğiyle kabul edildi. Başvurular Esenler Belediyesi’ne yapılabilecek.

Esenler’de emeklilerin geçim sıkıntılarına çözüm üretmek için CHP Esenler Belediye Meclis Grubu’nun iki yıldır sürdürdüğü mücadele sonuç verdi. CHP Meclis Üyesi Murat Pınar’ın 2 Şubat’ta verdiği önerge, 6 Şubat’ta Esenler Belediyesi Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilerek “Emeklilere Sosyal Destek Paketi” hayata geçirildi.

AKP’li belediye yönetiminin görevde olduğu Esenler’de, Meclis'teki tüm üyelerin desteğiyle kabul edilen paket, ilçede yaşayan emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedefliyor.

CHP Esenler Belediye Meclis Grubu, meclis kürsüsünden emeklilerin sesi olmaya devam ettiklerini belirterek, paket kapsamında destek almak isteyen tüm emeklilerin Esenler Belediyesi’ne başvuruda bulunabileceğini açıkladı.

"EMEKLİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

CHP'li Pınar'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP Esenler belediye meclisi grubu olarak İki yıldır emeklilerimiz için kararlılıkla mücadele ediyoruz. Esenler Belediye Meclisi’nde yaptığımız her gündem dışı konuşmada, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren emeklilerimizin sesini meclis kürsüsünden haykırdık. Enflasyon altında ezilen, geçim sıkıntısıyla boğuşan emeklilerimiz için meclis üyelerimizle birlikte taleplerimizi ısrarla dile getirdik. 2 Şubat’ta önergemizi verdik, 6 Şubat’ta ise Esenler Belediyesi Meclisi’nde Emeklilere Sosyal Destek Paketi oy birliğiyle kabul edildi. Esenler’de yaşayan emeklilerimize hayırlı olsun. Destek paketinden faydalanmak isteyen tüm emeklilerimiz, Esenler Belediyesi’ne başvuruda bulunabilir. Mücadelemiz sürecek. Emeklilerimizi yalnız bırakmayacağız" ifadeleri yer aldı.

